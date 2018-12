Marcel Keizer leed zondag na een serie van zeven overwinningen zijn eerste nederlaag als trainer van Sporting CP. De begin november aangestelde trainer baalde dat dit door de overwinningen van concurrenten FC Porto en Benfica vervelende gevolgen had voor de stand op de ranglijst.

Sporting ging met 1-0 onderuit bij Vitória SC en zakte daardoor van de tweede naar de derde plaats. De achterstand op koploper FC Porto bedraagt na veertien speelronden vijf punten, Benfica heeft één puntje meer dan de stadgenoot uit Lissabon.

"Vijf punten is veel, dus dat is vervelend", concludeerde Keizer. "Maar ik heb nooit over de titel gesproken en zal dat ook nu niet doen. Daar is het nog te vroeg voor. We moeten vooral kijken naar ons eigen spel en elke wedstrijd beter worden."

Keizer was uitstekend begonnen aan zijn periode bij de Portugese topclub. Met goed voetbal werd gewonnen van achtereenvolgens Lusitano FC (1-4), FK Qarabag (1-6), Rio Ave (1-3), Aves (4-1), Vorskla Poltava (3-0), Nacional en Rio Ave (allebei 5-2).

'We speelden gewoon niet goed'

Na de vele doelpunten in de vorige duels, haperde tegen Vitória het aanvalsspel van Sporting. Ook Bas Dost, die zoals gebruikelijk in de basis stond, kon amper iets creëren.

"We speelden gewoon niet goed, dus het is een dik verdiende overwinning voor Vitoria", zei Keizer, die vorig jaar vlak voor de Kerst werd ontslagen bij Ajax na een bekernederlaag tegen FC Twente. "We waren zwak in de passing en konden niet ons eigen spel spelen. Door dit verlies wordt het niet mijn beste Kerst."

Sporting komt dit kalenderjaar nog één keer in actie. Op 29 december is Feirense de tegenstander in de groepsfase van het tweede Portugese bekertoernooi.