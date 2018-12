FC Groningen heeft maandag Iliass Bel Hassani op huurbasis overgenomen van AZ. De degradatiekandidaat wil afscheid nemen van Mateo Cassierra en hoopt enkele talenten van Jong Ajax aan de selectie toe te voegen.

Bel Hassani wordt door Groningen voor een half jaar gehuurd van AZ. Bovendien heeft de club een optie tot koop. Het contract van de middenvelder in Alkmaar loopt nog door tot medio 2021, maar hij speelde dit seizoen nog geen minuut in de Eredivisie.

Bel Hassani zegt op de website van FC Groningen "supertrots" te zijn op zijn stap naar de noordelijke club. "Vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat ik verder mocht kijken wat mijn toekomst betreft, heb ik direct bij mijn management aangegeven dat FC Groningen mijn absolute voorkeur had", aldus de linkspoot.

"Dat heeft een aantal redenen. Ik ken trainer Danny Buijs nog van onze gezamenlijke periode bij Sparta Rotterdam, de wedstrijden die ik tegen FC Groningen in Groningen heb gespeeld, waren altijd bijzonder qua sfeer met fanatieke thuissupporters en de stad Groningen spreekt mij aan."

FC Groningen staat halverwege het seizoen op de vijftiende plek en strijdt na de winterstop tegen degradatie. De club wil daarom in de winterstop de selectie versterken.

Cassierra mag terug naar Amsterdam

Spits Mateo Cassierra mag terugkeren naar Ajax. De Colombiaan werd het afgelopen half jaar gehuurd, maar maakte met één treffer in tien duels geen goede indruk.

Groningen hoopt in januari wel twee andere spelers van Jong Ajax te verwelkomen: Kaj Sierhuis en Dani de Wit. "Het zijn goede spelers", zegt Nijland tegen Dagblad van het Noorden over de spits en de middenvelder.

Nijland kan prettig zakendoen met de Amsterdamse club. "We mogen heel tevreden zijn over de warme band die er tussen onze clubs bestaat. In het verleden zijn er al eens succesvolle verhuurconstructies geweest met bijvoorbeeld Michael Reiziger en Daley Blind."

"Sinds Marc Overmars en Henk Veldmate in de leiding zitten van Ajax is er weer uitstekend contact en wederzijdse waardering. Het is een zeer nuttige relatie voor onze club."

'Doan op dit moment geen optie voor Ajax'

Nijland sprak met Ajax over een mogelijke transfer van Ritsu Doan, maar de directeur acht de kans klein dat de Japanner spoedig naar Amsterdam vertrekt.

"Op dit moment is hij geen optie voor Ajax”, zegt Nijland, die goede hoop heeft dat de sterspeler het seizoen afmaakt in Groningen.

Nijland vertrekt aan het eind van dit seizoen na 23 jaar bij FC Groningen. Ook technisch manager Ron Jans neemt in de zomer afscheid bij de club.

