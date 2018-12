Nick Viergever stond dit seizoen bij alle Eredivisie- en Champions League-duels van PSV in de basis, toch voelt de verdediger zich pas sinds een maand echt topfit.

"Ik moest echt van ver komen, want ik ben natuurlijk lang geblesseerd geweest", zegt Viergever tegen NUsport. Daarmee doelt de PSV'er op het laatste half jaar van vorig seizoen, waarin de toenmalige Ajacied door een enkelblessure niet in actie kon komen.

"Pas de laatste maand voel ik me supersterk en écht fit. Kun je nagaan hoe lang zo'n proces is. Je hebt zoveel wedstrijden nodig om fitter te worden en om je spierkracht weer op niveau te krijgen. Dat kun je niet met trainingen voor elkaar krijgen, daar heb je echt wedstrijden voor nodig."

Hoewel de 29-jarige verdediger zich maandenlang niet helemaal topfit voelde, was hij dit seizoen van het begin af aan een vaste kracht bij PSV. In de Eredivisie speelde hij alleen de thuiswedstrijd tegen Willem II niet uit, in de Champions League werd hij tegen BATE Borisov (play-offs) en Barcelona (groepswedstrijd) gewisseld. In 23 andere wedstrijden maakte hij de negentig minuten wel vol.

"Dat ik alle wedstrijden heb kunnen spelen, is een compliment aan de fysio's hier. Ze hebben me altijd goed behandeld."

Defensie PSV incasseerde pas acht treffers

Met name in de competitie zijn Viergever en PSV aan een uitstekend seizoen bezig. De landskampioen is halverwege de jaargang koploper en incasseerde pas acht treffers.

"Het is heel duidelijk wat de afspraken in het team zijn. Iedereen weet welke taken bij een bepaalde positie horen als hij moet invallen", verklaart Viergever het lage aantal tegentreffers.

Met zijn ervaring probeert de drievoudig international van Oranje zijn jongere ploeggenoten in het veld aan te sturen. "Ik ben wel een speler die erop let dat de jongens in hun taak blijven spelen. Jeroen Zoet is daar ook mee bezig, net als Luuk de Jong. Het verdedigen begint toch voorin en hij is daar belangrijk in."

Bovendien is de opbouw van PSV een stuk verzorgder dan vorig seizoen. Viergever vindt dat niet alleen hij daar een rol in speelt. "Angeliño en ik zijn linkspoten, daardoor zit er meer voetbal in de ploeg. We willen elke wedstrijd zo goed en dominant mogelijk spelen."

Viergever werd nog nooit landskampioen

Viergever speelt al sinds 2010 bij (sub)topclubs in Nederland, maar behalve de KNVB-beker met AZ in 2013 is zijn erelijst nog leeg. Hij kwam een jaar na de landstitel van 2009 in Alkmaar terecht en pakte in vier seizoenen bij Ajax geen enkele prijs.

Dat betekent niet dat hij dit seizoen het gevoel heeft dat het 'nu of nooit' is om eindelijk de kampioensschaal te pakken. "Natuurlijk is kampioen worden het doel bij PSV, dat was bij Ajax ook altijd zo."

"Maar het is niet zo dat ik voor mezelf per se kampioen wil worden omdat het nog nooit gelukt is. Je wil elk jaar het maximale eruit halen, maar dat doe je als team en niet alleen."

Viergever vertrekt met PSV op 4 januari naar Qatar voor een negendaags trainingskamp. Op 20 januari speelt de koploper zijn eerste duel na de winterstop, uit tegen FC Emmen.

