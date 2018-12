Trainer Marcel Keizer heeft zondagavond zijn eerste nederlaag geleden met Sporting CP. Het uitduel met Vitória SC, de nummer vijf van de Portugese competitie, ging met 1-0 verloren.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd voor rust gemaakt door Vitória-aanvaller Tozé. Het matig spelende Sporting, waar spits Bas Dost zoals gebruikelijk in de basis stond, was niet in staat de wedstrijd om te draaien.

De nederlaag in Guimarães is de eerste tegenvaller voor Keizer bij Sporting. De eerste zeven wedstrijden onder de voormalig Ajax-coach, die begin november een contract tot medio 2021 tekende bij de topclub, werden allemaal gewonnen.

Sporting maakte met goed voetbal indruk tegen achtereenvolgens Lusitano FC (1-4), FK Qarabag (1-6), Rio Ave (1-3), Aves (4-1), Vorskla Poltava (3-0), Nacional en Rio Ave (allebei 5-2).

Sporting is tweede plaats kwijt

Door de nederlaag bij Vitória raakte Sporting de tweede plek in de Primeira Liga kwijt aan Benfica, dat eerder op de dag overtuigend van nummer vier SC Braga won: 6-2. FC Porto gaat aan kop met 36 punten, gevolgd door Benfica (32), Sporting (31), Braga (30) en Vitória (25).

Dost, die in de eerste seizoenshelft een aantal wedstrijden miste door een blessure, bleef steken op tien competitietreffers. Hij is achter Dyego Sousa van Braga (elf goals) de nummer twee van de topscorerslijst in Portugal.

Sporting wacht na de kerstdagen nog één wedstrijd in 2018. Op 29 december is Feirense de tegenstander in de groepsfase van het tweede Portugese bekertoernooi.