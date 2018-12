Daley Blind vindt dat Ajax er halverwege het seizoen goed voor staat. De geroutineerde verdediger heeft er vertrouwen in dat de Amsterdammers na de winterstop de achterstand van twee punten op koploper PSV goed kunnen maken.

"We hebben het in eigen hand. Er is niks aan de hand. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen. We moeten ons op onszelf focussen en niet te veel naar hen kijken. Dat zullen de PSV'ers ook roepen", zei Blind zondag na het met 1-3 gewonnen uitduel met FC Utrecht.

"Deze wedstrijd zag ik niet echt als een test. Ik denk dat iedereen wel ziet dat we goed bezig zijn. We hoeven onszelf niet te bewijzen. Maar het is wel heel mooi dat we het jaar op deze manier hebben afgesloten. Dit is lekker."

De Amsterdamse ploeg bevestigde met het dominante optreden in Stadion Galgenwaard nog maar eens het enorme krachtsverschil tussen enerzijds Ajax, PSV en in mindere mate Feyenoord en anderzijds de clubs die in de subtop bivakkeren.

"Ik ga er niet voor zitten, maar af en toe kijk ik naar PSV. Ik heb gisteren ook een stukje van de thuiswedstrijd tegen AZ gezien. Ze kwamen op achterstand, maar je moet bij hen niet te vroeg juichen. Ze krijgen altijd wel kansen. Ze hebben genoeg kwaliteit voorin", aldus Blind.

"Wij vinden het lekker als er wat druk op ons wordt gezet. Dan kunnen we snel spelen en de voetballende oplossing vinden. De Jong en Schöne kan je altijd inspelen en zij krijgen ook steeds een optie. Daar hebben we veel aan gewerkt. De opbouw is ons sterkste punt. Er zijn weinig ploegen die ons echt vast kunnen zetten."

'We zijn aan het jagen en daar hou ik wel van'

PSV heeft na de winterstop op papier wel het voordeel dat de ploeg alleen nog om de titel speelt, terwijl Ajax ook nog actief is in de TOTO KNVB-beker (in de kwartfinales thuis tegen sc Heerenveen) en de Champions League (in de achtste finales tegen Real Madrid).

"Ik weet niet of dat een voor- of nadeel is. De één zegt van wel en de ander van niet. De jongens die ik hier bij Ajax daarover heb gesproken zeiden dat ze het vorig seizoen niet fijn vonden om maar één wedstrijd in de week te spelen", vertelt Blind.

"We krijgen een zwaar programma. Maar we wilden op alle fronten in de race blijven en we moeten er trots op zijn dat ons dat is gelukt. We zijn aan het jagen en eerlijk gezegd hou ik daar wel van."

Ajax hervat op zondag 20 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (een aantal dagen voor de bekerconfrontatie tussen beide clubs) en gaat een week later op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord.

Het elftal van trainer Erik ten Hag gaat eerst van 5 tot en met 12 januari op trainingskamp naar Florida, waar het vriendschappelijke wedstrijden gaat spelen tegen het Braziliaanse Flamengo en São Paulo in het kader van de Florida Cup.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie