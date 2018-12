Willem II-spits Fran Sol is blij dat hij de beslissing maakte om zondag mee te doen in het uitduel met FC Emmen. De Spanjaard werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vader, besloot desondanks te spelen en droeg met een treffer bij aan de 0-2-zege.

"Het was een heel moeilijke beslissing, maar ik bedacht mezelf dat alles goed was. Mijn zoon en vriendin zijn gezond en mijn schoonmoeder was er om te helpen. Ik kon wat slaap pakken en goed presteren", zei Sol na de wedstrijd in Emmen bij FOX Sports.

"Weggaan bij je baby die nog niet eens 24 uur oud is, was heel moeilijk, maar ik moest het doen. Het was namelijk een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Uiteindelijk pakte het goed uit. Ik speelde een goede wedstrijd."

In een matig duel kwam Willem II op slag van rust op voorsprong dankzij voormalig Ajacied Aras Özbiliz. In de 55e minuut tekende Sol met een intikker voor zijn dertiende doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.

De Spaanse spits is daarmee de nummer twee van de topscorerslijst. Hij moet alleen PSV'er Luuk de Jong, die tot dusver veertien keer het net vond, voor zich dulden.

'Wil media vragen geen geruchten te verspreiden'

Vanwege zijn goede prestaties wordt de 26-jarige Sol al langer in verband gebracht met een transfer. Nu de winterstop aanbreekt worden de geruchten hardnekkiger, maar de oud-spits van Villarreal wil er niet te veel over kwijt.

"Ik ben zo gelukkig in Tilburg, maar je weet het nooit. Ik zou liegen als ik er niet over zou nadenken. Maar ik wil de media vragen mijn situatie te respecteren en niet te veel geruchten te verspreiden", aldus de clubtopscorer van Willem II.

In tegenstelling tot Sol waren teamgenoten Timon Wellenreuther, Thomas Meissner, Atakan Akkaynak en Donis Avdijaj zondag overigens afwezig bij Willem II. De De vier in Duitsland geboren spelers werden op de wedstrijddag disciplinair geschorst door coach Adrie Koster. De precieze reden is onbekend.

Dankzij de derde uitzege op rij passeerde Willem II concurrent Emmen in de stand. De Tilburgers hebben negentien punten en staan daarmee twaalfde in de Eredivisie. In de eerste wedstrijd na de winterstop (20 januari) is rivaal NAC Breda de tegenstander.

