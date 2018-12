Steven Berghuis heeft geen goed woord over voor de manier waarop Feyenoord zondag de strijd aanging tegen ADO Den Haag. In de hofstad sloten de Rotterdammers het kalenderjaar af met een teleurstellend gelijkspel (2-2).

"Het zit 'm vooral in de manier van voetballen. We moeten initiatief blijven nemen, blijven inschuiven en de bal willen blijven hebben. Op het juiste moment vooruit spelen", zei een geïrriteerde Berghuis voor de camera van FOX Sports.

"Waarom toch weer achteruit spelen waardoor ADO naar voren kan? Daar lopen we zó vaak tegenaan en dan maak je het jezelf zó moeilijk."

De 27-jarige Berghuis, die op slag van rust voor 1-1 zorgde, vindt dat Feyenoord vooral op kunstgras veel directer moet spelen. "Het veld is snel en het is glad, dus je kunt die bal zó makkelijk tussendoor spelen. Niet twijfelen, maar écht spelen", aldus de aanvaller.

"We hebben het er vaker over gehad, maar we blijven iedere keer de fouten herhalen. Of het met kwaliteit te maken heeft? Dat denk ik niet, want af en toe worden die ballen wél gespeeld. Het is gewoon een mindset."

Uitzichtsloze situatie voor Feyenoord

Door het puntenverlies in Den Haag is de situatie van Feyenoord in de Eredivisie vrij uitzichtloos. De achterstand op nummer twee Ajax is tien punten en de marge ten opzichte van FC Utrecht, dat vierde staat, is acht punten.

Berghuis denkt dat hij zich met zijn ploeg vooral moet richten op het verbeteren van het spel. "Als je tegen clubs als ADO gewoon goed voetbal op de mat legt, helemaal op zo'n snel veld... Daar is heel veel winst te behalen."

Trainer Giovanni van Bronckhorst baalde eveneens van de manier waarop Feyenoord punten verspeelde. "We hadden bij 1-2 totale controle en ADO wist niet hoe het druk moest zetten. We moesten op zoek naar de 1-3, maar dat gebeurde niet", aldus de coach, die zijn ploeg vroeg met 1-0 achter zag komen.

"We wisten dat ze zo wilden beginnen en we hebben gezegd dat we niet 'in de duels' moesten komen. We maakten het onszelf moeilijk."

Feyenoord vertrekt tijdens de winterstop naar Spanje voor een trainingskamp in Marbella. De competitie wordt op 19 januari hervat met een uitduel met PEC Zwolle. Een speelronde later staat in De Kuip de confrontatie met aartsrivaal Ajax op het programma.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie