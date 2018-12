Frank de Boer is zondag aangesteld als trainer van Atlanta United. De Noord-Hollander kwam met de kampioen van de Amerikaanse MLS tot overeenstemming over een meerjarig contract.

Afgelopen vrijdag meldde De Boer zelf al dat hij dit weekend zijn handtekening kon zetten bij een club uit het buitenland. Naar verluidt tekent hij een contract voor vier seizoenen bij Atlanta United.

De Boer is bij Atlanta United de opvolger van oud-FC Barcelona-coach Gerardo Martino, die de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe bondscoach van het Mexicaans elftal te worden.

Atlanta United werd in 2014 opgericht en kroonde zich in zijn tweede seizoen in de MLS verrassend tot kampioen. De ploeg uit Georgia won in de finale van de play-offs met 2-0 van Portland Timbers.

"De sportieve ambities van de club sluiten goed aan bij mijn eigen ambities", zegt de 48-jarige De Boer op de website van zijn nieuwe club. "Ik wil voortbouwen op het huidige succes en ervoor zorgen dat deze club een vaste plek in de top van de MLS krijgt."

Het nieuwe seizoen in de MLS begint Atlanta United op 4 maart met een uitwedstrijd tegen DC United, waar Wayne Rooney onder contract staat. Daarvoor komt de ploeg op 22 februari en 1 maart in de Concacaf Champions League in actie tegen Herediano uit Costa Rica.

De Boer tot nu toe niet succesvol in buitenland

De Boer is vooralsnog niet succesvol als trainer in het buitenland. Vorig jaar september werd hij bij zijn laatste club Crystal Palace al na 77 dagen ontslagen en daarvoor werd hij bij Internazionale na 85 dagen aan de kant gezet.

De oud-verdediger was van eind 2010 tot medio 2016 wel zeer succesvol als coach van Ajax. Hij won in die periode vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal.

De Boer stond in augustus in de belangstelling van FC Basel en zag een dienstverband bij de Zwitserse club ook zeker zitten, maar uiteindelijk kreeg Marcel Koller de voorkeur.

De 112-voudig international van het Nederlands elftal speelde in zijn loopbaan als speler bij Ajax (1988-1999), FC Barcelona (1999-2003), Galatasaray (2003-2004), Glasgow Rangers (2004), Al Rayyan (2004-2005) en Al Shamal (2005-2006).