Willem II heeft zondag een belangrijke zege geboekt in het laatste Eredivisie-duel van 2018. De gehavende Tilburgers versloegen concurrent FC Emmen met 0-2. Eerder op de dag leverde de Gelderse derby tussen De Graafschap en Vitesse geen winnaar op: 2-2.

Willem II trad in Emmen aan zonder doelman Timon Wellenreuther, verdediger Thomas Meissner, middenvelder Atakan Akkaynak en aanvaller Donis Avdijaj. De vier in Duitsland geboren spelers werden op de wedstrijddag disciplinair geschorst door coach Adrie Koster. De precieze reden is onbekend.

Ondanks het ontbreken van het kwartet was Willem II de betere ploeg in Emmen. De 'Tricolores' kwamen op slag van rust op 0-1 dankzij een bekeken schot van Aras Özbiliz en stelden de zege na rust veilig door een intikker van Fran Sol. Emmen stichtte af en toe gevaar, maar had eigenlijk geen moment zicht op een punt.

Sol maakte al zijn dertiende Eredivisie-goal van het seizoen, waarmee hij 2018 afsluit als nummer twee van de topscorerslijst. PSV'er Luuk de Jong scoorde één keer vaker dan de Spaanse spits.

Dankzij de derde uitzege op rij passeert Willem II concurrent Emmen in de stand. De Tilburgers hebben negentien punten en zijn daarmee halverwege het seizoen de nummer twaalf van de Eredivisie. In de eerste wedstrijd na de winterstop (20 januari) is rivaal NAC Breda de tegenstander.

Het Emmen van trainer Dick Lukkien besluit het kalenderjaar als dertiende. De gepromoveerde club begint 2019 met een thuiswedstrijd tegen koploper en regerend landskampioen PSV.

Aantrekkelijk duel tussen De Graafschap en Vitesse

Eerder op de dag eindigde een aantrekkelijke editie van De Graafschap-Vitesse in 2-2. De Doetinchemmers namen in eigen huis tot twee keer toe een voorsprong, maar moesten toch genoegen nemen met een punt.

De Graafschap, dat in de vorige zes duels maar één punt had gepakt, begon voortvarend met een doelpunt van Frank Olijve in de twaalfde minuut. Nadat Rasmus Thelander al op de paal had gekopt, zorgde Martin Ödegaard kort voor rust beheerst voor de gelijkmaker.

De Graafschap-trainer Henk de Jong zag zijn ploeg na een klein uur weer op voorsprong komen. Furdjel Narsingh passeerde Vitesse-keeper Eduardo na een pass door het midden van Fabian Serrarens. Matús Bero maakte in de 65e minuut weer gelijk.

Aan beide kanten volgden nog goede kansen. Zo schoot Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen tegen de lat en zag Delano Burgzorg zijn inzet aan de andere kant voorlangs gaan, waardoor het bij 2-2 bleef.

De Graafschap blijft de nummer laatst van de Eredivisie met twaalf punten, drie minder dan NAC Breda, PEC Zwolle en FC Groningen. Vitesse staat vijfde met 26 punten, twee minder dan nummer vier FC Utrecht.

