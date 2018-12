Frenkie de Jong sloot zondag een voor hem memorabel jaar af met een doelpunt in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. De 21-jarige middenvelder vindt dat er voor de tweede seizoenshelft nog genoeg ruimte voor verbetering is.

"Ik wil heel veel ontwikkelen en dan denk ik vooral aan mijn afstandsschot en mijn lange pass", zei De Jong na afloop van de verhitte confrontatie in Stadion Galgenwaard.

"Mijn afstandsschot kan veel beter. Het is een belangrijk onderdeel in het voetbal. Zeker als de tegenstander teruggetrokken speelt. Mijn lange pass is niet slecht, maar kan veel strakker, zowel met rechts als met links."

De Jong ontpopte zich in het afgelopen half jaar tot een van de bepalende spelers van Ajax en maakte zijn debuut in het Nederlands elftal, met als gevolg dat verschillende Europese topclubs op zijn handtekening jagen.

"Het jaar begon niet helemaal lekker omdat ik geblesseerd raakte en er een tijdje uit lag, maar vanaf het begin van dit seizoen hebben we met Ajax de stijgende lijn te pakken. We hebben heel veel positieve dingen laten zien", aldus De Jong.

"Ik ben zelf op het middenveld gaan spelen. Dat is ook een goede ontwikkeling. Dus over het algemeen kijk ik redelijk positief terug op het jaar en de eerste seizoenshelft. Het was zeker bijzonder."

'Ik wil prijzen winnen met Ajax'

De Jong was tegen FC Utrecht in de blessuretijd van de tweede helft verantwoordelijk voor de 1-3 door de bal op aangeven van Hakim Ziyech van dichtbij binnen te tikken. Hij maakte zodoende aan alle spanning een einde.

"Het laatste kwartier was spannend, maar dat hadden we ook vooral aan onszelf te danken. We hadden het eerder af moeten maken. We hebben genoeg kansen gehad. Maar goed, we hebben met 1-3 gewonnen en daar zijn we hartstikke blij mee", vertelde De Jong.

"Ik weet niet of het echt een vechtwedstrijd was, maar eerst was het idee altijd dat Ajax dat niet kan. Wij kunnen ook gewoon duelleren. Als de tegenstander offensief gaat spelen, ligt er voor ons ruimte in de counter en normaal gesproken profiteren we daar wel van."

Ajax gaat na de winterstop waarschijnlijk met PSV uitmaken wie er landskampioen wordt. De Amsterdammers hebben na zeventien speelrondes twee punten achterstand op de Eindhovenaren, die zaterdag in eigen huis met 3-1 te sterk waren voor AZ.

"Ik wil prijzen winnen met Ajax. Ik denk dat we er wat dat betreft goed voor staan. We zijn nog op drie fronten actief; de Eredivisie, de beker en de Champions League. Dat is het belangrijkste", besloot De Jong.

