Willem II-trainer Adrie Koster heeft vier in Duitsland geboren spelers disciplinair geschorst. Doelman Timon Wellenreuther, verdediger Thomas Meissner, middenvelder Atakan Akkaynak en aanvaller Donis Avdijaj ontbraken daardoor zondag in het uitduel met FC Emmen (0-2-zege).

De precieze reden voor de disciplinaire straf is vooralsnog onbekend. Koster wilde er voorafgaand aan de wedstrijd in Emmen niet te diep op ingaan.

"Ik verwacht van profs dat ze zich goed voorbereiden op een wedstrijd, en ik vond dat het in deze niet het geval is. Vandaar deze beslissing", zei de 64-jarige Zeeuw voor de camera van FOX Sports.

"Je kan natuurlijk zaken laten lopen, maar ik vond dat het nodig was om in te grijpen en duidelijk te zijn. Of het nu belangrijke spelers zijn of niet, er zijn bepaalde grenzen en iedereen moet zich daar aan houden. Het wil niet zeggen dat het team er nu slechter op wordt."

Wellenreuther, Meissner en Avdijaj vaste waarde

Wellenreuther is de vaste nummer één onder de lat bij Willem II. Trainer Koster koos nu voor Mattijs Branderhorst in het doel tegen Emmen.

Meissner was de laatste weken een vaste waarde achterin en dat geldt voorin voor Avdijaj. De international van Kosovo maakte in de Eredivisie vier doelpunten en is daarmee na clubtopscorer Fran Sol (twaalf goals) de productiefste speler in de Tilburgse selectie.

Sol werd in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst vader, maar de Spaanse spits was er in Emmen 'gewoon' bij en maakte de 0-2.

