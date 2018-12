Ajax-trainer Erik ten Hag heeft volop genoten van het spel van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Amsterdammers boekten zondagmiddag in Stadion Galgenwaard een 1-3-overwinning op de Domstedelingen.

"We hadden het traditioneel moeilijk, maar we hebben uitstekend gespeeld", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "We speelden goed positiespel en vonden de ruimtes."

Kasper Dolberg bracht Ajax na een klein kwartier op voorsprong en Dusan Tadic verdubbelde na een uur de marge uit een penalty. Nick Venema bracht Utrecht vervolgens terug in de wedstrijd, waarna Frenkie de Jong in blessuretijd de eindstand bepaalde.

"We hadden de wedstrijd vanaf de eerste minuut onder controle", vervolgde Ten Hag. "We hebben grotendeels gedomineerd. We hadden wel sneller moeten doordrukken, dat hebben we nagelaten."

Kort na de 0-2 van Tadic legde scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd even stil omdat supporters van Utrecht vuurwerk richting Ajax-doelman André Onana gooiden. Volgens Ten Hag heeft de Kameroener daar geen klachten aan overgehouden.

"Het gaat goed met hem", aldus de coach. "Het is een prachtige rivaliteit, maar dit kan natuurlijk niet. Maar verder was de entourage schitterend."

'We zullen beter moeten spelen om prijzen te winnen'

Door de overwinning op Utrecht behoudt Ajax de aansluiting met koploper PSV. De voorsprong van de Eindhovenaren, die zaterdag met 3-1 te sterk waren voor AZ, bedraagt twee punten.

In Europees verband overwinterde Ajax voor het eerst in dertien jaar weer eens in de Champions League en in de TOTO KNVB-beker bereikte de ploeg eerder deze week de kwartfinales, nadat Roda JC via strafschoppen werd verslagen.

"Het was een goed jaar", concludeerde Ten Hag. "We beginnen met heel veel perspectief aan het nieuwe jaar. We hebben schitterend voetbal gezien, ook zondag weer. Daar heb ik van genoten."

"We hebben het afgelopen half jaar enorme stappen gemaakt", benadrukte hij. "Ook tegen defensieve tegenstanders krijgen we altijd kansen. We hebben niet alleen goede resultaten geboekt, we spelen ook attractief voetbal. Maar we zullen nog beter moeten spelen als we prijzen willen winnen."

Ajax maakt indruk op Advocaat

FC Utrecht-Trainer Dick Advocaat kon leven met de nederlaag van zijn ploeg. "Zij waren de dominante en bovenliggende partij", erkende de Hagenaar.

"Ajax heeft gewoon te veel kwaliteit. We wilden duels aan gaan, maar dat is lastig met De Ligt, Blind, Schöne en De Jong. Zij nemen de ballen zo goed aan dat wij steeds te laat kwamen."

De ervaren coach hoopte na de 2-1 van Venema wel weer even op een punt. "Dat was tegen alle verhoudingen in geweest, maar dat maakt dan niet uit natuurlijk."

"Of we niet beter de hele wedstrijd opportunistischer hadden kunnen spelen? Ja, dat zou kunnen. Maar ik ga niet voor één wedstrijd alles overhoop gooien. We moeten de punten normaal gesproken niet tegen Ajax pakken."

