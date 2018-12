Ajax heeft zondag een zwaarbevochten zege op FC Utrecht geboekt. De Amsterdammers wonnen in Stadion Galgenwaard met 1-3 en blijven daardoor in het spoor van koploper PSV. De nummer twee gaat de winterstop in met twee punten achterstand op de Eindhovenaren.

Traditioneel heeft Ajax het lastig in Utrecht. De club boekte er slechts één zege in de laatste negen competitieduels, maar zondag was de ploeg van trainer Erik ten Hag lange tijd oppermachtig tegen de Domstedelingen.

Door treffers van Kasper Dolberg en Dusan Tadic leek Ajax op weg naar een eenvoudige zege, maar Utrecht maakte het door een goal van Nick Venema in de slotfase toch nog spannend. Frenkie de Jong bepaalde de eindstand in blessuretijd op 1-3.

FC Utrecht blijft door de nederlaag op 28 punten steken in de Eredivisie. De achterstand van de nummer vier op nummer drie Feyenoord, dat later op zondag nog in actie komt tegen ADO Den Haag, bedraagt zeven punten.

Ajax begon goed aan de wedstrijd en kwam na veertien minuten op voorsprong. De aanval begon bij De Jong, die Dolberg bereikte met een fraaie lange pass. De Utrechtse verdediging stond volledig uit positie en daar profiteerde de Deense spits van. Na een één-twee met Daley Blind rondde hij simpel af in de rechterhoek.

Ajax krijgt penalty door ingrijpen VAR

Ook Hakim Ziyech was in de eerste helft dicht bij een treffer met een afstandsschot. Utrecht stelde daar weinig tegenover. De thuisploeg zorgde pas na een half uur spelen voor het eerste gevaar. Oussama Tannane gaf strak voor uit een vrije trap, maar de bal kon naast getikt worden door Ajax-verdediger Matthijs de Ligt.

In de tweede helft ging Utrecht opportunistischer spelen. Sean Klaiber was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot kon van richting worden veranderd door De Jong.

Met hulp van de VAR verdubbelde Ajax daarna de voorsprong. Na het bekijken van de videobeelden gaf scheidsrechter Dennis Higler een strafschop aan de Amsterdammers omdat Utrecht-verdediger Willem Jansen Ajax-spits Dolberg vasthield in het strafschopgebied. Tadic maakte geen fout vanaf elf meter.

Vuurwerkbom ontploft naast Onana

Na de penalty moest Higler het spel even stilleggen omdat er vlak bij Ajax-keeper André Onana een vuurwerkbom ontplofte. Nadat de stadionspeaker de fans vermanend had toegesproken, werd de wedstrijd hervat.

Zestien minuten voor tijd maakte Utrecht het duel uit het niets toch nog spannend. Na een voorzet van Klaiber kon spits Venema de 1-2 binnenkoppen. De Domstedelingen kregen daarna via Timo Letschert een kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging over.

Zes minuten voor tijd verzuimde Ziyech de derde Ajax-treffer te maken. Alleen voor Utrecht-keeper David Jensen schoot hij recht tegen de doelman aan. In de blessuretijd bepaalde De Jong de eindstand alsnog op 1-3 na een voorzet van Ziyech.

Ajax gaat zich in januari in de Verenigde Staten voorbereiden op de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers doen daar mee aan de Florida Cup. FC Utrecht belegt een trainingskamp in het Spaanse La Magna.

