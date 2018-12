Paul Pogba heeft zich zeer positief uitgelaten over het werk van José Mourinho bij Manchester United, hoewel hij een moeizame relatie met de Portugese manager had.

"We hebben prijzen gewonnen met José en daar dank ik hem voor", zei Pogba zaterdag na de wedstrijd tegen Cardiff City. "Hij heeft me beter gemaakt, ook als mens."

De Fransman raakte onder Mourinho eind september zijn aanvoerdersband kwijt. Kort daarna was hij ook geen reserveaanvoerder meer bij United.

"We werkten samen, terwijl het niet altijd even gemakkelijk ging", concludeerde Pogba. "Maar dat is het verleden en daar wil ik hem voor bedanken. Ik ben er zeker van dat dat ook voor alle andere spelers geldt."

Mourinho werd afgelopen dinsdag ontslagen door Manchester United. De 55-jarige coach werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de Engelse topclub.

'Het was een geweldige prestatie van het team'

Bij het debuut van interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer haalde United met 1-5 uit tegen Cardiff. Pogba speelde de hele wedstrijd mee en zorgde voor twee assists.

"Het was een geweldige prestatie van het team en we zijn blij dat de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach op deze manier is verlopen", stelde Pogba.

"Het is belangrijk dat we op deze voet verdergaan. Maar het is onmogelijk dat we de volgende wedstrijd verliezen als we op deze manier spelen."

Door de overwinning op Cardiff bezet United de zesde plaats in de Premier League. De achterstand op nummer vijf Arsenal bedraagt acht punten.

