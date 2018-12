Scheidsrechter Allard Lindhout gaf Jorrit Smeets van Fortuna Sittard zaterdag na raadplegen van de VAR direct rood na een botsing met Samir Memisevic van FC Groningen. Na bestudering van de beelden na afloop erkende de arbiter dat het geen rood had moeten zijn.

"Om eerlijk te zijn is het geen 100 procent rode kaart", zei Lindhout bij FOX Sports. Het duel eindigde in 0-0.

"In eerste instantie dacht ik aan rood, ook omdat ik de afdruk van de schoen op de knie van Memisevic kon zien. Door de snelheid waarmee Memisevic komt inglijden en zelf het duel aangaat, neig ik toch meer naar een gele kaart", gaf de scheidsrechter toe. "Ik kijk hier in de spiegel en zeg dat we het niet goed hebben gedaan."

Fortuna-coach René Eijer had kort daarvoor forse kritiek op de arbitrage geuit bij de zender. "Het is schandalig, de wedstrijd wordt op zo'n manier verziekt", zei hij. "Als je een beetje verstand van voetballen en een beetje inzicht van wedstrijdsituaties hebt, kun je dat als scheidsrechter zelf ook beoordelen."

'Iedereen kon zien dat het geen rood was'

Eijer vond vooral de rol van de videoscheidsrechter vreemd. "Ik weet niet wie er achter de VAR zat en op welk niveau hij zelf gespeeld heeft, maar iedereen kon zien dat het geen rode kaart was."

De 24-jarige Luca Cantineau was de VAR bij het duel in Sittard. Hij maakte in oktober zijn debuut als scheidsrechter in het betaald voetbal in de Keuken Kampioen Divisie.

