Michal Sadílek hoopt in de tweede seizoenshelft opnieuw belangrijk te kunnen zijn voor PSV. De jonge Tsjech was zaterdag voor het eerst doorslaggevend met een doelpunt tegen AZ (3-1-zege).

"Het was een heerlijke avond", zei Sadílek na zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie in goed Nederlands. "In de eerste helft waren we erg slordig en kwamen we 1-0 achter. Maar gelukkig konden we drie keer scoren, waarvan één door mijzelf. Dat voelt prima."

De negentienjarige middenvelder werd door PSV-coach Mark van Bommel zaterdag al na 28 minuten in het veld gebracht voor Gastón Pereiro. Omdat de koploper tactisch werd vastgezet door AZ, wilde de trainer met zijn wissel meer strijdlust in de ploeg brengen.

Dat pakte goed uit, want PSV knokte zich in de wedstrijd en boekte mede dankzij een treffer van Sadílek de zestiende competitiezege van het seizoen.

Kort na rust werkte de invaller een lage voorzet achter zijn standbeen in het doel. "Het was een hakje, ik deed dat bewust, maar ik had ook veel geluk", lachte de tiener.

'Een kleine gozer die overal invliegt'

Technische hoogstandjes zijn niet het handelsmerk van Sadílek, die het vooral van zijn werklust moet hebben. "Ik ben geen speler die vaak in de zestien komt. Vandaag deed ik dat gelukkig wel."

De ogen van Van Bommel beginnen te stralen als Sadílek ter sprake komt. "Mooi hè, zo'n kleine gozer die overal invliegt", zei de voormalige middenvelder tegen FOX Sports over zijn slechts 1,69 meter lange pupil. "Als het voetballend niet loopt, dan moet je vechten. Daarom is het goed dat we hem erbij hebben."

De controleur speelde zaterdag zijn vierde wedstrijd in het eerste elftal en kreeg daarin al zijn derde gele kaart. Eerder werd hij bestraft in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (0-4-zege) en het Champions League-duel met Internazionale (1-1).

Sadílek denkt dat hij nog beter kan

Eerder deze maand zei Van Bommel al dat Sadílek vanwege zijn mentaliteit "een voorbeeld is voor alle spelers in de jeugd van PSV". Vorig seizoen maakte Van Bommel als trainer van PSV onder 19 Sadílek aanvoerder. Het hoogste jeugdteam pakte voor het eerst in 27 jaar de landstitel.

Van die succesvolle lichting kregen ook verdediger Jordan Teze en aanvaller Cody Gakpo al speelminuten in het eerste elftal. Sadílek is de trainer dankbaar voor de kans in de hoofdmacht.

"Samen met Van Bommel werden we vorig jaar kampioen", zei Sadílek, die in het seizoen 2015/2016 door PSV werd weggeplukt bij de kleine club 1.FC Slovako uit zijn vaderland. "En hij haalde me in de voorbereiding al bij het eerste. Ik doe altijd mijn best. Maar ik kan nog beter dan hoe ik vandaag speelde. Dat hoop ik in de tweede seizoenshelft te laten zien."

De middenvelder vertrekt op 4 januari met PSV voor een negendaags trainingskamp naar Qatar. De winterkampioen speelt zijn eerste wedstrijd na de winterstop op 20 januari uit tegen FC Emmen.