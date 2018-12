Mark van Bommel baarde zaterdagavond opzien bij PSV-AZ door Gastón Pereiro al na 29 minuten te wisselen, maar de coach van de Eindhovenaren is blij dat zijn tactische ingreep effect sorteerde. PSV boog de 0-1-achterstand om in een 3-1-overwinning.

Pereiro werd het slachtoffer van de moeizame beginfase van PSV, dat al na een kwartier op achterstand kwam door een treffer van Mats Seuntjens. Van Bommel antwoordde door de pas negentienjarige middenvelder Michal Sadílek in te brengen.

"AZ speelde tactisch heel erg slim en daar hadden we moeite mee", aldus Van Bommel bij FOX Sports over de aanleiding om Pereiro te wisselen. "Je probeert aan de zijlijn iets te veranderen. Dat het dan al na een half uur is, dan is dat zo."

"Natuurlijk is het heel rot voor Gastón dat hij er al zo snel af moest. Ik had ook tot de rust kunnen wachten, maar soms moet je een beslissing direct nemen. Gastón snapte zelf ook dat hij niet naar de kant werd gehaald omdat hij slecht speelde. De wissel pakte wel goed uit."

Met de jonge Sadílek in het team kwam PSV beter in de wedstrijd, met de 1-1 van Steven Bergwijn vlak voor rust als gevolg. In de tweede helft maakte Sadílek hoogstpersoonlijk de tweede treffer en Hirving Lozano benutte zes minuten voor tijd nog een penalty.

De Jong vond tactische ingreep Van Bommel nodig

Hoewel PSV uiteindelijk aan het langste eind trok in Eindhoven, moest Van Bommel toegeven dat de koploper niet geheel tevreden kan zijn over het vertoonde spel. "Dit was denk ik wel de moeilijkste wedstrijd van onze eerste seizoenshelft. Als het voetballend niet loopt, moet je vechten en dat hebben we gedaan."

Luuk de Jong was net als Van Bommel van mening dat er iets moest gebeuren bij PSV in de beginfase. De spits vond het dan ook een logische zet van zijn coach om Sadílek te brengen voor Pereiro.

"We hadden wat strijd nodig en dat ontbrak een beetje. Sadílek is een jongen die zoiets altijd brengt", zei De Jong, die merkte dat PSV door de gelijkmaker beter in het spel kwam.

"We konden moeilijk de ruimtes vinden en werden daardoor slordig. Gelukkig viel de 1-1 en daarna ook de 2-1, waardoor AZ moest komen. Daardoor lag er meer ruimte voor ons."

Door de overwinning sluit PSV de eerste seizoenshelft in ieder geval als koploper af. Naaste belager Ajax komt zondag nog in actie tegen FC Utrecht, maar de Amsterdammers hebben nu vijf punten minder en kunnen de Eindhovenaren voor de winterstop dus niet meer achterhalen.

