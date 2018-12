Ajax neemt het in de kwartfinales van het TOTO KNVB-bekertoernooi in eigen huis op tegen sc Heerenveen. Bekerhouder Feyenoord ontvangt Fortuna Sittard in De Kuip, zo wees de loting zaterdag uit.

De andere wedstrijden zijn FC Twente-Willem II en AZ-Vitesse. De duels in de kwartfinales worden op 22, 23 en 24 januari gespeeld.

Dat betekent onder meer dat Ajax twee keer in één week in de Johan Cruijff ArenA tegen Heerenveen speelt. De Amsterdammers en de Friezen komen elkaar op 20 januari eerst in competitieverband tegen in Amsterdam.

Feyenoord, dat zich deze week ten koste van FC Utrecht (1-0) voor de kwartfinales plaatste, kan zich tegen Fortuna Sittard revancheren voor de pijnlijke thuisnederlaag van vorige week. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor toen met 0-2 in De Kuip.

AZ-Vitesse herhaling van bekerfinale

Het treffen tussen AZ en Vitesse is een herhaling van de bekerfinale van 2017. De Arnhemmers wonnen destijds met 2-0 van de Alkmaarders in De Kuip door twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel.

FC Twente is de enige club in de kwartfinales die niet in de Eredivisie, maar in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt. In de achtste finales werden met AFC, ODIN '59 en Kozakken Boys de laatste amateurclubs uitgeschakeld.

De KNVB-beker werd vorig seizoen voor de dertiende keer in de historie gewonnen door Feyenoord. De Rotterdammers waren in de finale met 3-0 te sterk voor AZ.