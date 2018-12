FC Den Bosch heeft zich zaterdagavond tot winterkampioen gekroond in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders wonnen voor eigen publiek met 2-0 van Roda JC en namen daardoor de koppositie over van Go Ahead Eagles.

Den Bosch opende na een klein half uur de score in Stadion De Vliert. Stefano Beltrame zag zijn schot nog gekeerd worden door Roda-doelman Radomir Novakovic, maar Sven Blummel trof in de rebound alsnog doel.

Vlak voor rust was Luuk Brouwers ook dicht bij de 2-0, maar zijn inzet raakte de paal. In de 58e minuut was de tweede treffer alsnog een feit. Scheidsrechter Richard Martens wees naar de stip, nadat Beltrame gevloerd werd. De Italiaanse middenvelder maakte geen fout van elf meter.

Den Bosch had het voordeel dat Roda JC woensdagavond nog een zware wedstrijd speelde in het TOTO KNVB-bekertoernooi. De Limburgers sleepten er een verlenging uit in het achtstefinaleduel met Ajax (1-1), maar gingen in de beslissende strafschoppenserie onderuit.

Door de thuiszege profiteerde Den Bosch optimaal van de 2-0-nederlaag die Sparta Rotterdam vrijdagavond leed bij Jong Ajax. De Brabantse formatie heeft als koploper een punt meer dan naaste belager Go Ahead Eagles, terwijl Sparta (derde) en FC Twente (vierde) slechts op twee punten volgen.

De negentiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie wordt zondag afgesloten met het duel tussen MVV Maastricht en SC Cambuur (aftrap 14.30 uur). De tweede seizoenshelft begint op 13 januari.

