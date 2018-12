PSV heeft zich zaterdagavond dankzij een zege op AZ gekroond tot winterkampioen van de Eredivisie. De landskampioen won zijn laatste wedstrijd van 2018 met 3-1 in het Philips Stadion.

AZ was in het eerste half uur nog wel de betere ploeg en kwam op voorsprong via Mats Seuntjens. Door een treffer van Steven Bergwijn ging PSV met 1-1 de rust in.

Kort na de hervatting zorgde invaller Michal Sadílek voor de 2-1, waarna beide ploegen enkele grote kansen onbenut lieten. In de slotfase zette Hirving Lozano uit een strafschop de 3-1-eindstand op het scorebord.

PSV boekte zo zijn zestiende zege in zeventien competitieduels. Als Ajax zondag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht wint, hebben de Amsterdammers halverwege het seizoen twee punten achterstand op de Eindhovense koploper. AZ behaalde 25 punten voor de winterstop en staat daarmee op de zesde plek.

Op 4 januari vertrekt PSV naar Qatar voor een trainingskamp, waarna de ploeg van trainer Mark van Bommel op 20 januari de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Isimat-Mirin maakt eerste minuten van seizoen

Tegen AZ speelde PSV voor rust pover en kon het lange tijd niet gevaarlijk worden. De bal werd traag en risicoloos rondgespeeld en de uitploeg was in de omschakeling de meest dreigende ploeg.

Zo kwamen de Alkmaarders na een kwartier ook op een 0-1-voorsprong. Na balverlies van Érick Gutiérrez kon Mats Seuntjens ongehinderd opstomen met de bal aan de voet. Omdat Nicolas Isimat-Mirin - die zijn eerste speelminuten van het seizoen maakte in de Eredivisie - verzuimde in te grijpen, kon de spits van AZ van een meter of twintig doeltreffend uithalen.

Tien minuten later was AZ opnieuw gevaarlijk met een snelle uitbraak. Nota bene PSV-aanvaller Lozano voorkwam met een sliding in eigen strafschopgebied dat Oussama Idrissi alleen op doelman Jeroen Zoet af kon gaan. Vanuit een lastige hoek kwam Idrissi alsnog tot een schot, maar dat ging voorlangs.

Ontevreden Van Bommel wisselt Pereiro al na half uur

De supporters van PSV lieten met striemende fluitconcerten hun onvrede horen wanneer de spelers achterin elkaar de bal traag toeschoven. Van Bommel greep al binnen een half uur in door Gastón Pereiro naar de kant te halen ten faveure van de jonge Tsjech Sadílek.

Daardoor kwam er iets meer dreiging in het spel bij PSV, al ging er nog steeds veel fout bij de slordige thuisploeg. Na 38 minuten noteerde Lozano eindelijk de eerste doelpoging namens de koploper. De Mexicaan schoot recht op AZ-keeper Marco Bizot.

Twee minuten later had Bizot veel meer moeite met een inzet van Lozano, die zich knap tussen een aantal AZ'ers doorworstelde. In de rebound volleerde Bergwijn de bal in de hoek: 1-1. Op slag van rust was PSV zelfs nog dicht bij een voorsprong, maar Nick Viergever schoot een meter over na een voorzet van de rechterflank.

Sadílek zet PSV kort na rust op voorsprong

Direct na rust kwam PSV op 2-1 via Sadílek, die met enig fortuin een voorzet van Luuk de Jong binnen gleed.

Vervolgens ontbrandde de wedstrijd met kansen over en weer. AZ was dicht bij de gelijkmaker, maar een inzet van Guus Til kon door Zoet over de lat worden getikt.

Enkele minuten daarna schoot Denzel Dumfries na een knappe actie op Bizot. Bergwijn had na een uur spelen zijn tweede van de avond kunnen maken, maar ook hij kreeg de bal niet langs de AZ-doelman

Niet veel later trof AZ-middenvelder Fredrik Midtsjö met een fraaie uithaal de bovenkant van de lat. PSV antwoordde via Angeliño, die zijn schuiver gekeerd zag door Bizot.

Ook veel kansen in slotfase

Ook in de slotfase werden talloze kansen gemist. Een vrije trap van De Jong ging via de muur van AZ rakelings naast en bij de hoekschop die volgde kreeg Jorrit Hendrix de bal er van dichtbij niet in.

Na een lichte overtreding van Ron Vlaar op Dumfries gaf Van Boekel in de tachtigste minuut een strafschop aan PSV. Bizot koos de goede hoek, maar kon de inzet van Lozano niet pakken (3-1), waardoor de zege zo goed al binnen was.

Toch gaf AZ zich nog niet gewonnen en trof het via invaller Björn Johnsen opnieuw de lat. In de rebound schoot oud-PSV'er Albert Gudmundsson net naast, waardoor het 3-1 bleef en PSV ongeacht het resultaat zondag bij FC Utrecht-Ajax het kalenderjaar afsluit als winterkampioen.

