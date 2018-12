Manchester City-coach Josep Guardiola vindt niet dat zijn spelers iets te verwijten valt na de verrassende thuisnederlaag tegen Crystal Palace (2-3). De Spanjaard is van mening dat 'The Citizens' vooral pech hebben gehad.

"Crystal Palace heeft drie kansen gehad en drie keer gescoord", concludeerde Guardiola na de wedstrijd in het Etihad Stadium in gesprek met de BBC. "Ook dat is voetbal. Ik kan Palace alleen maar een groot compliment geven, want ze waren in defensief opzicht geweldig."

City was zoals verwacht de dreigendste ploeg en kwam na 27 minuten via Ilkay Gündogan ook op voorsprong, maar kon daar niet lang van genieten. In de 33e minuut schoot Jeffrey Schlupp de gelijkmaker binnen en twee minuten later was doelman Ederson kansloos bij een wonderschone volley van afstand van Andros Townsend.

"Crystal Palace kwam in de eerste 35 minuten twee keer over de middenlijn en beide keren scoorden ze", baalde Guardiola, die wel enigszins kon genieten van de wereldgoal van Townsend. "Die tweede treffer was fantastisch. Het maakte het lastig voor ons, maar we speelden verder wel goed en creëerden genoeg kansen."

Guardiola baalt van lompe actie Walker

Enkele minuten na rust werd het nog wat erger voor City, naday Kyle Walker tot grote frustratie van Guardiola een lompe overtreding beging in het strafschopgebied. Luka Milivojevic schoot de daaropvolgende penalty raak.

"We mogen gewoon geen strafschop tegen krijgen op deze manier. Dat is iets dat we in het vervolg echt beter moeten doen", aldus Guardiola, die ondanks het dure puntenverlies - koploper Liverpool heeft al vier punten meer - niet wil wanhopen.

"Het is pas december en we hebben nog steeds een fantastisch team. Er zijn nog een hoop wedstrijden te spelen. Hopelijk kunnen we ons hier op mentaal en fysiek gebied snel van herstellen."

Manchester City vervolgt de competitie op Tweede Kerstdag met een uitwedstrijd tegen Leicester City en sluit het jaar op 30 december af tegen Southampton (uit).

