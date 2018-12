Real Madrid heeft zaterdag voor de derde keer op rij het WK voor clubs gewonnen. De Spaanse club was in de finale in Abu Dhabi met 4-1 te sterk voor Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Halverwege stond het 1-0 voor Real door een doelpunt van Luka Modric, waarna de Madrilenen via goals van Marcos Llorente en Sergio Ramos uitliepen in de tweede helft. Vlak voor tijd maakte de Japanner Tsukasa Shiotani de eretreffer voor Al Ain en door een eigen doelpunt van de Egyptenaar Yahia Nader werd het daarna nog 4-1.

Door de zege is Real alleen recordhouder als het gaat om eindzeges bij het WK voor clubs, dat in 2005 de opvolger was van de wedstrijd om de wereldbeker tussen de Europese en de Zuid-Amerikaanse kampioen. De teller van de 'Koninklijke' staat op vier (2014, 2016, 2017 en 2018), terwijl FC Barcelona het toernooi drie keer (2009, 2011 en 2015) won.

Eerder op zaterdag rekende het Argentijnse River Plate in de strijd om brons overtuigend af met het Japanse Kashima Antlers. De winnaar van de Copa Libertadores was door goals van Bruno Zuculini, invaller Gonzalo Martínez (twee keer) en Rafael Santos Borré (strafschop) met 4-0 te sterk voor de Aziatische kampioen.

Marcus Berg aan aftrap bij Al Ain

Al Ain mocht als kampioen van organisator de Verenigde Arabische Emiraten meedoen aan het WK en stootte verrassend door naar de eindstrijd, mede door een overwinning op River Plate. Voor Real begon het toernooi pas in de halve finales en daarin was het met 3-1 te sterk voor Kashima Antlers.

Hoewel Real op papier veel sterker is dan Al Ain, begon de ploeg van Santiago Solari in de sterkste opstelling. Bij Al Ain stond voormalig PSV- en FC Groningen-spits Marcus Berg, inmiddels 32 jaar, aan de aftrap.

Een andere aanvaller van Al Ain, El Shahat, kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Hij omspeelde Real-doelman Thibaut Courtois, maar zag zijn schot via het onderbeen van Ramos naast het doel vliegen. Een minuut later opende Modric aan de andere kant de score met een schot vanaf zo'n twintig meter.

Ook de 2-0 van Llorente was een schot van afstand. Na een uur spelen knalde hij een afgeslagen corner in een keer binnen. Twaalf minuten voor tijd was het weer uit een hoekschop raak voor Real en ditmaal was Ramos de doelpuntenmaker. De 32-jarige aanvoerder kopte binnen, waarna Shiotani iets terug deed namens Al Ain. Ook hij scoorde met het hoofd.

In blessuretijd werkte Nader een voorzet van de Madrileense invaller Vinícius Júnior in eigen doel, waardoor het nog 4-1 werd en Real met klinkende cijfers de derde WK-titel op rij in ontvangst mocht nemen.