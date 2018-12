PSV begint zaterdagavond met Nicolas Isimat-Mirin en Gastón Pereiro aan de thuiswedstrijd tegen AZ. De Uruguayaan staat voor het eerst samen met Érick Gutiérrez aan de aftrap bij de koploper.

Isimat-Mirin speelt in plaats van Daniel Schwaab, die net als Trent Sainsbury niet tot de wedstrijdselectie behoort. De Franse verdediger is onder Van Bommel derde keus en speelde dit seizoen nog geen minuut in de Eredivisie.

Op het middenveld van PSV kwam een plek vrij door de schorsing van Pablo Rosario, die vorige week tegen Heracles Almelo (0-4-zege) zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg. Pereiro had de eerste maanden van het seizoen een vaste basisplaats, maar raakte die onlangs kwijt aan Gutiérrez.

Verder stuurt trainer Mark van Bommel de vertrouwde namen het veld in voor de laatste wedstrijd van 2018. PSV won in de Eredivisie vijftien van de zestien wedstrijden en staat twee punten voor op Ajax.

De Eindhovenaren mogen zich bij een zege op AZ winterkampioen noemen. Ajax speelt zondag (aftrap 12.15 uur) een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Stand bovenin Eredivisie 1. PSV 16-45

2. Ajax 16-43

3. Feyenoord 16-35

4. FC Utrecht 16-28

5. AZ 16-25

6. Vitesse 16-25

Ouwejan terug in basis AZ

AZ-trainer John van den Brom - die aan het eind van dit seizoen vertrekt en wordt opgevolgd door assistent Arne Slot - heeft in Eindhoven weer de beschikking over Thomas Ouwejan.

De linksback ontbrak dinsdag wegens ziekte nog bij de 5-0-bekerzege op PEC Zwolle en werd vervangen door Owen Wijndal. Verder kiest Van den Brom voor dezelfde spelers als eerder deze week.

Dat betekent dat Adam Maher (25) als basisspeler terugkeert in het Philips Stadion. In 2013 betaalde PSV 6,5 miljoen euro aan AZ voor de middenvelder, die er in Eindhoven niet in slaagde om de hooggespannen verwachtingen waar te maken.

Ook Calvin Stengs heeft een basisplaats in een voor hem bijzondere wedstrijd. De deze week twintig jaar geworden aanvaller scheurde begin vorig seizoen zijn kruisband af in de uitwedstrijd tegen PSV en kwam daardoor de rest van de jaargang niet meer in actie.

PSV-AZ begint om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Isimat-Mirin, Viergever, Angeliño; Gutiérrez, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjö, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Idrissi.