FC Barcelona heeft zaterdag in de Primera División een 2-0-thuiszege op Celta de Vigo geboekt. In de Serie A won Juventus van AS Roma en verspeelde Stefan de Vrij met Internazionale de zege bij Chievo Verona (1-1).

Lionel Messi eiste een hoofdrol voor zich op bij Barcelona tegen Celta. De Argentijn schoot in de tiende minuut op doel en zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Rubén Blanco, waarna Ousmane Dembélé de rebound benutte.

Messi bepaalde vlak voor rust zelf de eindstand. De aanvaller verscheen na een fraaie pass van Jordi Alba vrij voor Blanco en schoot beheerst raak.

Door de overwinning blijft Barcelona koploper in de Primera División. De ploeg van coach Ernesto Valverde heeft drie punten voorsprong op nummer twee Atlético Madrid.

Atlético won eerder zaterdag met 1-0 van Espanyol. Het enige doelpunt in het Wanda Metropolitano viel in de 56e minuut. Koke werd door Esteban Granero neergelegd in het strafschopgebied, waarna Antoine Griezmann vanaf elf meter hoog en hard raak schoot.

Bij Atlético deed Santiago Arias de hele wedstrijd mee. Het was de zevende keer dit seizoen dat de Colombiaanse rechtsback, die afgelopen zomer overkwam van PSV, aan de aftrap stond in een competitieduel.

Juventus nipt langs AS Roma

In de Serie A boekte Juventus een nipte zege op AS Roma. Mario Mandzukic tekende na 35 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd in Turijn door een fraaie voorzet van Mattia De Sciglio van dichtbij binnen te koppen.

AS Roma-aanvaller Justin Kluivert begon op de bank in de topper en mocht na rust invallen, maar ook de oud-Ajacied kon de Romeinen niet meer aan de gelijkmaker helpen in het Allianz Stadium.

Door de nipte zege - de achtste overwinning op rij voor Juventus - blijft de ploeg van trainer Massimiliano Allegri soeverein aan kop staan. De regerend landskampioen heeft acht punten meer dan Napoli, dat met 1-0 won van laagvlieger SPAL.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti zegevierde dankzij een doelpunt van Raúl Albiol, die in de blessuretijd van de eerste helft scoorde op aangeven van Dries Mertens.

Inter en De Vrij verspelen voorsprong

In de Serie A bracht Ivan Perisic Inter zes minuten voor rust op voorsprong tegen Chievo. De 'Nerazzurri' leken op weg naar de overwinning, maar in de extra tijd van de tweede helft kwam Chievo toch nog langszij door een treffer van Sergio Pellissier.

Ondanks het gelijkspel staat Inter, waarbij Stefan de Vrij de hele wedstrijd meedeed, stevig op de derde plaats. De formatie van coach Luciano Spalletti heeft vijf punten voorsprong op nummer vier Lazio.

AC Milan deed slechte zaken door de thuiswedstrijd tegen Fiorentina met 0-1 te verliezen. De bezoekers uit Florence trokken aan het langste eind door een doelpunt van Federico Chiesa in de 73e minuut.

