Davy Klaassen heeft zaterdag met Werder Bremen een nipte nederlaag geleden in de Bundesliga. 'Die Werderaner' verloren ondanks een knappe comeback met 3-2 bij RB Leipzig.

Leipzig kwam na iets meer dan twintig minuten op voorsprong in de Red Bull Arena dankzij een fraaie treffer van Lukas Klostermann. De mee opgekomen verdediger schoot via de onderkant van de lat raak.

Vlak voor rust maakte Timo Werner er ook 2-0 van na geklungel achterin bij Werder. De aanvaller onderschepte een te korte terugspeelbal, omspeelde doelman Jirí Pavlenka en tikte de bal in een leeg doel.

Werder bracht de spanning in de 67e minuut terug dankzij een doelpunt van Max Kruse, waarna Josh Sargent tien minuten later ook de 2-2 aantekende door via de binnenkant van de paal raak te schieten. Leipzig liet zien over de langste adem te beschikken, want Bruma schoof in de 87e minuut de winnende treffer binnen.

Klaassen was een minuut daarvoor uit het veld gehaald bij Werder, dat voor de zevende keer in de laatste acht wedstrijden zonder zege bleef. De middenmoter heeft 22 punten en zakt naar de tiende plek op de ranglijst.

Leipzig staat wat steviger in de subtop. De ploeg van trainer Ralf Rangnick heeft nu 31 punten, twee minder dan Borussia Mönchengladbach (tweede) en Bayern München (derde). Mönchengladbach verloor vrijdag al met 2-1 van koploper Borussia Dortmund en Bayern speelt zaterdag om 18.30 uur tegen Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen langs Hertha BSC

Bayer Leverkusen boekte voor eigen publiek een 3-1-zege op Hertha BSC. De thuisploeg beleefde een droomstart in de BayArena, want Kevin Volland werkte na vijf minuten de openingstreffer binnen en Kai Havertz maakte er ruim een kwartier later ook 2-0 van.

Hertha, dat het al sinds november moet stellen zonder de geblesseerde Karim Rekik, reageerde uitstekend op die tweede goal door in de 26e minuut de aansluitingstreffer te maken. Vlak na rust vergrootte Havertz de marge weer naar twee en daar bleef het ook bij.

Door de overwinning klimt Leverkusen naar de negende plek. De ploeg van coach Heiko Herrlich heeft net als nummer acht Hertha en nummer zeven Hoffenheim 24 punten. Hoffenheim speelt zondag nog tegen FSV Mainz.

Schalke 04 won met 1-3 bij VfB Stuttgart, Hannover 96 verloor thuis van Fortuna Düsseldorf en SC Freiburg pakte drie punten in de uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg (beide duels 0-1).

