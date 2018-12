Manchester United heeft zaterdag de eerste wedstrijd onder interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer met liefst 1-5 gewonnen van Cardiff City. Eerder op de dag ging Manchester City thuis verrassend onderuit tegen Crystal Palace en verloor Chelsea op Stamford Bridge met 0-1 van Leicester City.

De 45-jarige Solskjaer, die deze afgelopen week de ontslagen José Mourinho opvolgde en het seizoen zal afmaken bij United, voerde meteen flink wat wijzigingen door. Paul Pogba, die in onmin leefde met Mourinho, keerde tegen Cardiff terug in de basis en ook Phil Jones, Luke Shaw en Marcus Rashford mochten starten.

Rashford betaalde het vertrouwen al na drie minuten uit door een vrije trap fraai binnen te schieten. Ander Herrera maakte er na een half uur 0-2 van, maar via een penalty van Victor Camarasa kwam de thuisploeg terug tot 1-2.

Drie minuten daarna volgde het hoogtepunt: Anthony Martial rondde een fraaie aanval over meerdere schijven af met een schot via de binnenkant van de paal.

In de tweede helft kreeg ook United een strafschop en die werd benut door Jesse Lingard. Vlak voor tijd maakte Lingard er op aangeven van Pogba ook nog 1-5 van.

Manchester City verder op achterstand

Ondanks de ruime zege blijft United zesde op liefst negentien punten achterstand van Premier League-koploper Liverpool, die vrijdag mede door een goal van Virgil van Dijk met 2-0 bij Wolverhampton Wanderers won.

Een dag later mocht Liverpool weer juichen vanwege het verlies van City tegen Crystal Palace. De 'Reds' hebben nu vier punten voorsprong op de ploeg van Josep Guardiola.

Nummer vier Chelsea heeft liefst elf punten minder dan Liverpool en staat gelijk met Arsenal, dat zaterdag thuis met 3-1 van Burnley won. Nummer drie Tottenham Hotspur speelt zondag pas uit tegen Everton en heeft negen punten achterstand op Liverpool.

De nederlaag van City tegen Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt de negentig minuten volmaakte, was een behoorlijke verrassing, want de ploeg van trainer Josep Guardiola had dit seizoen alle Premier League-wedstrijden gewonnen in het Etihad Stadium.

Townsend scoort met schitterende volley

Aanvankelijk leek het ook tegen Crystal Palace goed te komen voor City, want na een klein half uur maakte Ilkay Gündogan de 1-0.

Lang kon City niet van de voorsprong genieten, want Jeffrey Schlupp maakte snel gelijk en nog voor rust werd het ook 1-2 voor Crystal Palace. Een afgeslagen corner kwam bij Andros Townsend, die vanaf een meter of 25 schitterend raak schoot met een volley.

Kort na rust raakte Townsend de paal, waarna de Duitser Max Meyer werd neergehaald door Kyle Walker en Crystal Palace een penalty kreeg. Luka Milivojevic schoot overtuigend raak vanaf elf meter.

In de hoop het tij te keren bracht Guardiola Kevin De Bruyne als invaller, maar City kwam lange tijd niet verder dan een schot van Leroy Sané op de paal. Vijf minuten voor tijd viel pas de 2-3. Een mislukte voorzet van De Bruyne vloog erin, waarna Crystal Palace in de laatste minuten standhield.

Vardy matchwinner tegen Chelsea

Bij Chelsea tegen Leicester City was Jamie Vardy matchwinner. De Engelse spits van Leicester maakte kort na rust de 0-1 op Stamford Bridge en daardoor won de kampioen van 2016 eindelijk weer eens van een topclub. De vorige keer dat een topclub werd verslagen, was op 6 februari in het kampioensseizoen. Toen werd het 1-3 voor Leicester op bezoek bij City.

Arsenal herstelde zich met de 3-1-zege op Burnley van de twee nederlagen in de afgelopen week. Vorig weekend verloren de Londenaren met 3-2 van Southampton, waarna Tottenham Hotspur in de kwartfinales van de League Cup met 2-0 te sterk was.

Tegen Burnley was opvallend dat Mesut Özil een basisplaats kreeg van trainer Unai Emery, nadat hij tegen de 'Spurs' buiten de selectie was gelaten. De Duitser was zelfs aanvoerder en gaf de voorzet bij de 1-0 van Pierre-Emerick Aubameyang na een kwartier spelen.

Kort na rust verdubbelde de spits uit Gabon de voorsprong. Door een doelpunt van Ashley Barnes in de 63e minuut mocht Burnley, dat strijdt tegen degradatie, weer hopen, tot invaller Alex Iwobi in blessuretijd de 3-1-eindstand op het scorebord zette in het Emirates Stadium.

Bacuna onderuit met Huddersfield Town

Onderin de Premier League pakte Fulham zonder de geblesseerde Timothy Fosu-Mensah een punt op bezoek bij Newcastle United. De ploeg van Claudio Ranieri blijft wel hekkensluiter met evenveel punten (10), maar een minder doelsaldo dan Huddersfield Town, dat thuis met 1-3 van Southampton verloor.

Juninho Bacuna stond in de basis bij Huddersfield en werd na 65 minuten gewisseld. Southampton leidde op dat moment met 1-2 door goals van Nathan Redmond en een penalty van Danny Ings. De treffer van Huddersfield was van de Deen Philip Billing. Twintig minuten voor tijd bepaalde de Ier Michael Obafemi de eindstand op 1-3.

Watford won op bezoek bij West Ham United met 0-2 door een benutte penalty van captain Troy Deeney en een goal van de Spanjaard Gerard Deulofeu. Nathan Aké was met Bournemouth met 2-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion, waar Jürgen Locadia voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats had.

Ook Davy Pröpper stond namens de 'Seagulls' aan de aftrap. David Brooks maakte beide goals voor Bournemouth.

