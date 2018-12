Manchester City en Chelsea hebben zaterdag een pijnlijke thuisnederlaag geleden in de Premier League. De 'Citizens' verloren met 2-3 van Crystal Palace, terwijl de 'Blues' niet waren opgewassen tegen Leicester City (0-1).

Vooral het verlies van City is goed nieuws voor koploper Liverpool, die vrijdag mede door een goal van Virgil van Dijk met 2-0 bij Wolverhampton Wanderers won. Het verschil met nummer twee City is nu vier punten.

Nummer vier Chelsea heeft liefst elf punten minder Liverpool en staat gelijk met Arsenal, dat zaterdag thuis met 3-1 van Burnley won. Nummer drie Tottenham Hotspur speelt zondag pas uit tegen Everton en heeft negen punten achterstand op Liverpool.

Arsenal herstelt zich na twee nederlagen

Arsenal herstelde zich met de zege op Burnley van de twee nederlagen in de afgelopen week. Vorig weekend verloren de Londenaren met 3-2 van Southampton, waarna Tottenham Hotspur in de kwartfinales van de League Cup met 2-0 te sterk was.

Tegen Burnley was opvallend dat Mesut Özil een basisplaats kreeg van trainer Unai Emery, nadat hij tegen de 'Spurs' buiten de selectie was gelaten. De Duitser was zelfs aanvoerder en gaf de voorzet bij de 1-0 van Pierre-Emerick Aubameyang na een kwartier spelen.

Kort na rust verdubbelde de spits uit Gabon de voorsprong. Door een doelpunt van Ashley Barnes in de 63e minuut mocht Burnley, dat strijdt tegen degradatie, weer hopen, tot invaller Alex Iwobi in blessuretijd de 3-1-eindstand op het scorebord zette in het Emirates Stadium.

