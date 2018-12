Liverpool-trainer Jürgen Klopp was na de 0-2-uitzege van Liverpool bij Wolverhampton Wanderers vol lof over Virgil van Dijk. De verdediger bleef vrijdagavond achterin de hele wedstrijd op de been en maakte zelf de bevrijdende tweede goal.

"Van Dijk is een fantastische speler en wordt nog altijd beter", jubelde Klopp, die zag dat de verdediger in de 68e minuut slim wegsloop uit de rug van een tegenstander en een voorzet van Mohamed Salah van dichtbij in het doel werkte.

"Dat was echt knap gedaan, zijn goal was briljant", vond de Duitse trainer van de koploper van de Premier League. "Mijn team was perfect, zeker op een avond als deze waarop het moeilijk is om verzorgd voetbal te spelen."

Van Dijk werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, hoewel hij op Molineux niet helemaal fit aan de aftrap verscheen. "Ik was een beetje grieperig", reageerde de aanvoerder van het Nederlands elftal na afloop. "Ik voelde me niet 100 procent."

Met het overvolle kerstschema in de Premier League, is er voor de spelers amper tijd om op adem te komen. "We komen er tussen de wedstrijden door zelfs bijna niet aan toe om te trainen. Deze overwinning tegen een lastige tegenstander geeft wel weer extra vertrouwen."

'Hebben misschien wel 105 punten nodig'

Nu Liverpool bezig is aan een geweldig seizoen, wordt er bij de club volop gesproken over een eventueel kampioenschap. De laatste keer dat 'The Reds' de Engelse landstitel veroverden was in het seizoen 1989/1990.

"Iedereen begint nu over de titel en tot nu toe gaat het ook geweldig goed", concludeerde Klopp. "We hebben voor Kerstmis al 48 punten en dat is te gek. Maar er zijn meer teams en ik denk dat we voor de titel wel eens een recordaantal punten nodig hebben. Misschien wel 105."

Liverpool is als enige ploeg nog ongeslagen en vier punten los van Manchester City, de club die vorig seizoen het kampioenschap in de Premier League veroverde met een recordaantal van honderd punten. City kan op één punt komen als het zaterdag thuis wint van Crystal Palace.

