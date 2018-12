Voor Bram van Polen had het voetbaljaar 2018 geen dag langer hoeven duren. De aanvoerder van PEC Zwolle ziet na de tiende nederlaag van het seizoen de winterstop als een verlossing.

"Ik ben wel klaar met dat gare tyfusvoetbal", tierde Van Polen vrijdagavond na het 2-0-verlies uit bij VVV-Venlo voor de camera van FOX Sports. "We hebben weer een kutweek gehad, het is een kutseizoen, een kut-2018."

PEC heeft een hectische week achter de rug na het ontslag van John van 't Schip. Onder de trainer maakte de club afgelopen seizoen na de winterstop een vrije val, waardoor de play-offs voor Europees voetbal werden misgelopen. Dit seizoen loopt het vanaf het begin slecht, met de vijftiende plaats in de Eredivisie als tussenbalans.

"Voor ons is het nu wel tijd dat het winterstop is", vindt Van Polen. "De tweede helft van het seizoen moet echt een nieuwe start gaan worden."

Boer: 'Een bizarre overtreding'

PEC Zwolle liep in Venlo achter de feiten aan nadat doelman Diederik Boer na een half uur met rood uit het veld werd gestuurd. Tino-Sven Susić benutte de toegekende penalty. Na rust maakte Patrick Joosten er ook nog 2-0 van.

Joosten was in de eerste helft het slachtoffer van de overtreding van Boer, die onhandig uit zijn doel kwam en de aanvaller van VVV met een soort karatetrap tegen de grond werkte.

"Het was een bizarre overtreding van me", toonde de ervaren keeper zich schuldbewust. "Ik wil de bal wegtrappen en weet daarna niet meer precies wat ik moet doen. Het was gewoon een stomme actie."

"De rode kaart was terecht en dan is de wedstrijd eigenlijk over. Ik dupeer hiermee het team. Dat kunnen we er eigenlijk niet bij hebben." De plaats van Boer werd overgenomen door Mickey van der Hart, die onlangs zijn basisplaats kwijtraakte.

PEC hervat de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De clubleiding hoopt dat er dan een nieuwe trainer voor de groep staat. Jaap Stam, die zijn spelerscarrière begon in Zwolle, wordt gezien als voornaamste kandidaat.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie