Go Ahead Eagles is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren wonnen vrijdag zelf met 1-3 op bezoek bij RKC Waalwijk en profiteerden daarmee van de 2-0-nederlaag van Sparta Rotterdam bij Jong Ajax.

Go Ahead stond tegen RKC al binnen het uur op een 0-3-voorsprong door doelpunten van Jaroslav Navrátil, Richard van der Venne en Jeroen Veldmate, waardoor de tegentreffer van Emil Hansson er slechts eentje voor de statistieken was.

Sparta had weinig in de melk te brokkelen tegen Jong Ajax en mocht nog in zijn handen knijpen dat het bij doelpunten van Dani de Wit (20e minuut) en Václav Cerný (75e minuut) bleef.

Met name de 1-0 van De Wit was van grote schoonheid. De middenvelder nam een pass van Ryan Gravenberch knap aan en schoot de bal vervolgens van een meter of dertig in de bovenhoek.

Sparta-trainer Henk Fraser greep vlak na de 1-0 in en haalde verdediger Giliano Wijnaldum naar de kant ten faveure van Halil Dervisoglu, maar ook dat bracht geen soelaas.

Go Ahead gaat nu na achttien speelrondes aan kop met 39 punten, gevolgd door Sparta, FC Twente (beide 38 punten) en FC Den Bosch (37 punten).

Den Bosch kan zaterdag koppositie overnemen

Den Bosch heeft nog wel een wedstrijd tegoed en kan zaterdag de koppositie overnemen van Go Ahead als de ploeg in eigen huis wint van nummer zeven Roda JC.

Twente overtuigde vrijdag tegen het kwakkelende NEC en won verdiend met 2-0 door doelpunten van Rafik Zekhnini (30e minuut) en Jari Oosterwijk (47e minuut).

Verder waren er zeges voor TOP Oss (0-1 tegen FC Dordrecht), Jong PSV (5-2 tegen Almere City), FC Volendam (1-0 tegen Telstar), FC Eindhoven (1-2 tegen Jong AZ) en Helmond Sport (2-0 tegen Jong FC Utrecht).

Bij Jong PSV was Joël Piroe de grote man. De pas negentienjarige aanvaller scoorde in een tijdsbestek van slechts 28 minuten maar liefst vier keer.

Mateo Cassierra was tot aan vrijdag de laatste speler die vier doelpunten wist te maken in de Eerste Divisie. De Colombiaanse spits deed dat 2,5 jaar geleden namens Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen Achilles'29 (7-1).

