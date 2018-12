Het vertrek van trainer John van 't Schip heeft bij PEC Zwolle geen schokeffect teweeggebracht. De uitwedstrijd tegen VVV-Venlo werd vrijdagavond kansloos met 2-0 verloren.

Interim-trainer Gert Peter de Gunst zag dat PEC-doelman Diederik Boer na 26 minuten met rood van het veld gestuurd werd. VVV kreeg bovendien een penalty, die benut werd door Tino-Sven Susic.

Na rust verdubbelde Patrick Joosten de marge uit een vrije trap. PEC, dat woensdag "in goed overleg" na 1,5 jaar afscheid nam van Van 't Schip, slaagde er met tien man niet in om de spanning terug te brengen.

Door de nederlaag blijft PEC in de onderste regionen van de Eredivisie bivakkeren. De ploeg uit Zwolle heeft na zeventien duels slechts vijftien punten. Alleen FC Groningen (veertien), NAC Breda (twaalf) en De Graafschap (elf) hebben minder punten, maar die ploegen komen dit weekend nog in actie.

VVV klimt dankzij de zege naar de achtste plaats in de Eredivisie. De Limburgers sluiten de uitstekende eerste seizoenshelft af met 23 punten.

Rood voor Boer na torpederen Joosten

VVV leek al in de negende minuut een strafschop te krijgen, nadat Joosten in het strafschopgebied werd neergetrokken. Scheidsrechter Joey Kooij herzag die beslissing op aanraden van de VAR, omdat Joosten de bal ontving in buitenspelpositie.

Een kwartier later ging Joosten opnieuw onderuit in het strafschopgebied en ditmaal was er geen enkele sprake van twijfel. De aanvaller werd getorpedeerd door Boer, die met een hooggeheven been gevaarlijk inkwam en de aanvaller op het bovenlichaam raakte.

De 38-jarige keeper kreeg direct rood. De Gunst bracht reservedoelman Mickey van der Hart in voor aanvaller Younes Namli. Van der Hart verloor onlangs zijn basisplaats aan Boer en stond direct oog in oog met VVV'er Susic.

De Bosnische middenvelder gaf Van der Hart vanaf 11 meter geen schijn van kans. Hij schoot de bal onberispelijk in de kruising en zette zijn ploeg zo op een 1-0-voorsprong.

Joosten beslist duel met fraaie vrije trap

Met tien man slaagde PEC er niet in om een vuist te maken en Joosten diende in de 66e minuut de genadeklap toe. De aanvaller schoot een vrije trap van 22 meter via de vingertoppen van Van der Hart in het doel: 2-0.

In het restant gebeurden er weinig noemenswaardige dingen. PEC kon met tien man geen gevaar stichten en VVV nam genoegen met een 2-0-zege.

Na de winterstop speelt de ploeg uit Venlo op 19 januari uit tegen ADO Den Haag. PEC opent de tweede seizoenshelft op diezelfde dag thuis tegen Feyenoord.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie