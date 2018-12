Frank de Boer vertrekt naar alle waarschijnlijkheid naar de Verenigde Staten. De 48-jarige Noord-Hollander staat op het punt aan de slag te gaan als trainer van Atlanta United.

De Telegraaf meldt vrijdagavond op zijn website dat De Boer hoopt dat hij dit weekeinde zijn handtekening kan zetten onder een contract.

De Boer zelf liet eerder op vrijdag weten dat hij bijna rond is met een niet nader genoemde club in het buitenland en dat hij er nog voor de Kerst aan de slag kan.

"Er speelt wel iets. We zitten vrij dicht bij een oplossing en die oplossing ligt in het buitenland", zei hij voor de camera van Telegraaf TV.

"Ik kan niet zeggen in welk land, want dan gaan mensen gissen en moet ik overal antwoord op geven. Ik hoop dat ik snel duidelijkheid kan geven. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor mij."

De Boer moet opvolger worden van Martino

De Boer moet bij Atlanta United de opvolger worden van oud-FC Barcelona-coach Gerardo Martino, die de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe bondscoach te worden van het Mexicaans elftal.

Atlanta United kroonde zich afgelopen seizoen verrassend tot kampioen van de MLS. De ploeg won in de finale van de play-offs knap met 2-0 van Portland Timbers.

De Boer leek aanvankelijk de taken over te nemen van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht, maar volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad zei hij op het laatste moment af

"We waren bijna rond met een topcoach, maar door omstandigheden is die deal gesprongen. Nu kijken we verder", gaf directeur Michael Verschueren vrijdag te kennen.

De Boer niet succesvol in buitenland

De Boer is vooralsnog niet succesvol als trainer in het buitenland. Hij werd vorig jaar september bij zijn laatste club Crystal Palace al na 77 dagen ontslagen en daarvoor werd hij bij Internazionale na 85 dagen aan de kant gezet.

De 112-voudig international van het Nederlands elftal was tussen december 2010 en mei 2016 wel zeer succesvol als trainer van Ajax. Hij won in die periode vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal.

De Boer was in augustus in beeld bij FC Basel en zag een dienstverband in Zwitserland ook zeker zitten, maar uiteindelijk kreeg Marcel Koller de voorkeur.

De oud-verdediger speelde in zijn loopbaan als speler bij Ajax (1988-1999), FC Barcelona (1999-2003), Galatasaray (2003-2004), Glasgow Rangers (2004), Al-Rayyan (2004-2005) en Al-Shamal (2005-2006).