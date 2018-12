De bouw van een nieuwe Kuip in Rotterdam is vrijdag een grote stap dichterbij gekomen. Feyenoord heeft groen licht gegeven om de plannen voor de realisatie van het project Feyenoord City door te zetten.

"In de volgende fase worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld", meldt Feyenoord City op zijn website.

De Rotterdamse club heeft alle aspecten van de businesscase van de International Stadia Group goedgekeurd. "Het voorlopig ontwerp is geoptimaliseerd en past - met behoud van alle benodigde functionaliteiten, de sfeer en het iconisch karakter van het ontwerp - binnen het beschikbare bouwbudget", aldus de verklaring.

Feyenoord wil via investeerders ten minste 30 miljoen euro extra verwerven voor de nieuwbouw. De planning is dat er eind 2019 een bouwpartner gevonden is en dat de financiering kan worden afgerond. Als de benodigde vergunningen binnen zijn, kan er begin 2020 begonnen worden met bouwen. In 2023 moet het stadion geopend worden.

In juli werden de totale kosten van het nieuwe stadion nog op 444 miljoen euro geraamd. Het is onbekend hoe hoog dat bedrag op basis van het definitieve ontwerp is.

Opening van De Kuip in 1937.

Feyenoord speelt sinds 1937 in De Kuip

Het nieuwe stadion maakt deel uit van een veel grotere gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. Die ontwikkeling is in totaal op zeker 1,5 miljard euro begroot, waarvan de gemeente Rotterdam 135 miljoen euro betaalt.

Feyenoord City moet in de buurt van het huidige stadion in Rotterdam-Zuid verrijzen. De Kuip werd in 1937 geopend en was sindsdien onafgebroken de thuisbasis van Feyenoord.

De EK-finale van 2000 tussen Frankrijk en Italië (2-1 na verlenging) werd in De Kuip gespeeld en er werden concerten gegeven door onder anderen Michael Jackson, The Rolling Stones, U2, Prince, George Michael en Madonna.

Het huidige stadion heeft een capaciteit van 51.117 zitplaatsen, in de Nieuwe Kuip moeten 63.000 toeschouwers kunnen.