Claudio Braga is per 1 januari de nieuwe trainer van FC Dordrecht, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdag bekend. De Portugees tekende een contract voor 1,5 seizoen.

De 44-jarige Braga volgt Gérard de Nooijer op, die in november ontslagen werd vanwege de teleurstellende resultaten. Sindsdien nam assistent-trainer Scott Calderwood de taken van De Nooijer waar. Hij keert weer terug naar zijn rol als assistent.

"Claudio is in onze ogen de meest geschikte kandidaat gebleken", aldus technisch manager Peter Drijver van FC Dordrecht. "Hij heeft als trainer een brede ervaring bij diverse clubs. Nog belangrijker dan zijn professionele kwaliteiten zijn Claudio's persoonlijke eigenschappen. Hij is positief, rustig, open en collegiaal."

Braga woont sinds zijn jeugd in Nederland en was vorig seizoen interim-trainer van Fortuna Sittard, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. Hij was ook jeugdtrainer bij Excelsior, Sparta, Feyenoord, PSV en FC Utrecht. Daarnaast was hij assistent-trainer bij Vitoria Setúbal en hoofdtrainer bij CS Maritimo in de hoogste Portugese divisie.

FC Dordrecht staat achttiende in de Keuken Kampioen Divisie met elf punten uit achttien duels. De club won dit seizoen slechts twee duels.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie