Het is nog allerminst zeker of Feyenoord zondag over Jordy Clasie en Steven Berghuis kan beschikken. De Rotterdammers spelen uit tegen ADO Den Haag hun laatste wedstrijd voor de winterstop.

Clasie en Berghuis hielden pijntjes over aan de met 1-0 gewonnen bekerwedstrijd van donderdag tegen FC Utrecht. De middenvelder viel in de tweede helft uit met last aan het bovenbeen, de aanvaller bleef in de pauze in de kleedkamer achter met klachten aan de kuit.

"Jordy had vandaag nog behoorlijk last", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie. "We gaan kijken hoe hij zich morgen voelt, hij is nog een twijfelgeval voor zondag."

Ook achter de naam van Berghuis staat nog een vraagteken. "Voor Steven geldt hetzelfde als voor Jordy. Hij is vandaag niet naar buiten gegaan om te trainen, hij is behandeld", vertelde Van Bronckhorst.

Nicolai Jörgensen speelde donderdag als invaller tien minuten mee bij Feyenoord. De spits is nagenoeg topfit nadat hij begin deze maand tegen PSV een hamstringblessure opliep.

Van Bronckhorst zei dat de Deen mogelijk in de basis kan starten tegen ADO. "Nico heeft natuurlijk een paar weken niet kunnen spelen en hij heeft relatief weinig kunnen trainen. Maar hij zit goed in zijn vel."

Eric Botteghin, Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste ontbreken in Den Haag nog vanwege blessures.

Feyenoord lijkt afgehaakt in titelrace

Na de 0-2-thuisnederlaag van vorige week tegen Fortuna Sittard lijkt Feyenoord voorlopig afgehaakt in de titelrace. De Rotterdammers hebben tien punten achterstand op koploper PSV en hebben acht punten minder dan Ajax. Bovendien hebben beide concurrenten een veel beter doelsaldo dan Feyenoord.

ADO Den Haag is de huidige nummer elf van de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk heeft vijf punten meer dan FC Groningen, dat zestiende staat.

ADO Den Haag-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

