PSV kroont zich zaterdag tot winterkampioen van de Eredivisie bij winst in de thuiswedstrijd tegen AZ, maar trainer Mark van Bommel heeft daar geen boodschap aan.

"Dat maakt in principe niet uit, of je 'Herbstmeister' bent of niet. We willen die wedstrijd tegen AZ gewoon winnen", aldus Van Bommel vrijdag op een persconferentie.

De 41-jarige trainer verwacht een lastig duel tegen de Alkmaarders. "We spelen tegen een goed voetballende ploeg, misschien wel één van de beste van Nederland. Het is gewoon een heel lastige wedstrijd."

Halverwege het seizoen de tussenbalans opmaken, is aan Van Bommel niet besteed. "Aan een kerstrapport doen wij niet. Ik kan alleen zeggen dat we in de Champions League goed gespeeld hebben. We zijn vier keer op voorsprong gekomen en hebben bewezen ons te kunnen meten met de Europese top."

'Ik had gewoon door willen voetballen'

Van Bommel is niet blij dat dat na het duel met AZ de winterstop aanbreekt. "Het is een feit dat we er even een paar weken uit liggen nu, maar ik had gewoon door willen voetballen. Ik had het als speler ook al: ik wil gewoon doorgaan en op het veld blijven staan."

PSV moet tegen AZ de langdurig geblesseerde Ryan Thomas en de geschorste Pablo Rosario missen. Over de vervanging van Rosario in het basiselftal wil Van Bommel nog niets kwijt. "De opstelling vertel ik zaterdag eerst aan mijn spelers."

Koploper PSV en nummer vijf AZ treffen elkaar zaterdag om 19.45 uur in Eindhoven. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

