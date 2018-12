Nicole Edelenbos is vrijdag aangesteld als interim-directeur van NAC Breda. De 56-jarige voormalige bestuurder van Feyenoord volgt Justin Goetzee op, die in september zijn vertrek aankondigde.

Edelenbos was tussen 1998 en 2000 al directieadviseur van NAC Breda. Daarvoor was ze directeur van Feyenoord. Bij de Rotterdamse club moest ze vertrekken door haar relatie met de toenmalige Ajax-bestuurder Maarten Oldenhof.

Goetzee vertrok bij NAC nadat technisch directeur Hans Smulders ontslagen werd. Hij verbond zijn lot aan Smulders, maar bleef wel in functie zolang de club geen opvolger had gevonden.

Per 7 januari begint Edelenbos officieel bij NAC. Goetzee fungeert vanaf 1 februari als algemeen directeur van de wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma.

"Met Nicole halen we een zeer ervaren bestuurder binnen die precies weet hoe de hazen in de voetbalwereld lopen", aldus raad van commissarissen-voorzitter Joost Gielen. "Zij heeft in haar loopbaan bewezen snel contact te leggen, een echte verbinder te zijn en de grens op te zoeken om zaken te realiseren. Tevens heeft ze een groot netwerk binnen het voetbal."

Edelenbos blij met kans in voetbalwereld

Edelenbos is blij met haar nieuwe uitdaging in de voetbalwereld. "Ik kan niet wachten om met veel energie te beginnen aan deze interim-klus. Vanuit mijn verleden weet ik dat NAC een unieke club is met een uitgesproken karakter en een zeer betrokken achterban."

NAC staat er na zestien duels in de Eredivisie niet goed voor. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag staat voorlaatste met twaalf punten uit zestien duels.

