Ajax-coach Erik ten Hag is erop gebrand het kalenderjaar zondag goed af te sluiten in het uitduel met zijn oude club FC Utrecht. De Amsterdammers moeten winnen om druk op koploper PSV te houden.

"We zijn bezig met een heel goed half seizoen, maar er komt nog iets achteraan. We hebben fantastische prestaties neergezet, maar dat moet een vervolg krijgen", waarschuwt Ten Hag vrijdag voor verzadiging.

"Het gaat om de titel en om prijzen. We zijn nog op drie fronten actief en hebben mooie dingen om naar uit te kijken, maar zondag moeten we nog één keer volle bak gaan."

De Ajax-coach kan in Utrecht vrijwel zeker over een fitte selectie beschikken, op de al langer geblesseerde Joël Veltman en Hassane Bandé na. "Het ziet er op dit moment vrij positief uit", aldus de Haaksbergenaar.

"Het is een zwaar half jaar geweest met een grote fysieke belasting, maar ik vind dat we nog steeds frisheid uitstralen. Dat hebben we gezien tegen Bayern München en tegen De Graafschap. Dat zal zondag ook zeker gevraagd worden."

'Utrecht en Ajax kunnen borst natmaken'

Ten Hag kijkt uit naar het weerzien met zijn oude club en beseft dat Ajax een ploeg in vorm treft. "We willen graag zulke wedstrijden spelen en hebben er het afgelopen halve seizoen al heel veel van gespeeld. Dit is een geweldig affiche. We kunnen onze borst natmaken, maar dat geldt andersom ook", zegt hij.

"Ik ken de spelers heel erg goed en de speelwijze ook. Dick Advocaat verricht daar geweldig werk. Ze spelen leuk en attractief voetbal. We kijken ernaar uit om ons te meten met deze tegenstander, de vierde club van Nederland. We zullen moeten winnen, dat is duidelijk."

Na zestien speelronden bezet Ajax de tweede plaats in de Eredivisie. De achterstand op koploper en regerend landskampioen PSV is twee punten. De Eindhovenaren nemen het zaterdag in eigen huis op tegen AZ.

Advocaat: 'Mannelijk spelen tegen Ajax'

FC Utrecht-trainer Advocaat, onder wie de club naar de vierde plek in de Eredivisie is geklommen, benadrukte vrijdag dat zijn ploeg het tegen Ajax van de duels zal moeten hebben.

"We zullen vooral heel mannelijk moeten spelen en duels moeten winnen, dan hebben we met de steun van ons publiek zeker een kans. Dan zijn we een lastige tegenstander", zei de voormalige bondscoach van Oranje.

"Voetballend gaan we het niet winnen van Ajax, dus zullen we op een andere manier het verschil moeten maken. Het is aan ons om zondag te bewijzen dat we een angstgegner van Ajax zijn."

FC Utrecht-Ajax begint zondag om 12.15 uur. De Amsterdammers vertrekken in de winterstop voor een trainingskamp naar de Verenigde Staten.

