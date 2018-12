Sc Heerenveen heeft het vorige seizoen (2017-2018) afgesloten met een positief resultaat van ruim 6,1 miljoen euro. Daarmee komt het eigen vermogen van de Friese club op 26 miljoen, met een werkkapitaal van 3,5 miljoen.

"Mooie cijfers, maar voor de toekomst is er terechte reden voor zorg", vermeldt het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van de club.

De nettowinst over het afgelopen boekjaar is volledig terug te voeren op de behaalde transferresultaten, onder meer van Denzel Dumfries naar PSV. "Dit is een belangrijk onderdeel van het beleid. Het behalen van winsten uit transfers is onontbeerlijk voor een club als sc Heerenveen."

Nu al is bekend dat Heerenveen het lopende boekjaar (2018-2019) met een verlies zal beëindigen. Hoe hoog het tekort uitpakt, is nog niet duidelijk. De Friese club wist in de afgelopen transfertermijn alleen Henk Veerman aan FC St. Pauli te verkopen.

Door het ontbreken van andere transfers komt de huidige nummer acht van de Eredivisie in de min, ook omdat de kosten en opbrengsten nog niet in evenwicht zijn. "Dat zal nog enige tijd duren", meldt de club.

Directeur Eisenga maakte vorige week vertrek bekend

Vorige week werd bekend dat algemeen directeur Luuc Eisenga per 1 maart vertrekt bij Heerenveen en dat ook de raad van commissarissen (rvc) aftreedt.

Over een vertrek van de voormalige communicatiemanager van wielerploeg Lotto-Jumbo werd al langer gespeculeerd. De Fries bracht na zijn aantreden aanvankelijk de rust terug bij Heerenveen, dat destijds een roerige periode beleefde.

Afgelopen jaar zwol de kritiek op hem aan omdat de commerciële inkomsten minder werden, de tribunes steeds leger raakten en hij met steeds meer mensen binnen de club botste.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie