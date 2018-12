Joël Veltman beseft dat hij na zijn zware knieblessure niet zomaar weer terugkeert in de basis bij Ajax. De verdediger staat inmiddels weer op het trainingsveld en hoopt tijdens de winterstop zijn rentree te maken.

"Ik moet nu achteraan aansluiten in de rij. Ik was aanvoerder van de ploeg en liep tijdens de training altijd voorop. Nu ergens in het midden", zegt de 26-jarige Veltman vrijdag in een interview met Het Parool.

"Ik moet mijn plekje weer verdienen. Matthijs de Ligt draagt nu de aanvoerdersband en dat snap ik. Ik wil weer een wedstrijd voetballen. Hopelijk kan dat in januari tijdens het trainingskamp in Florida."

Veltman scheurde eind april in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) de voorste kruisband van zijn rechterknie af en werd in mei geopereerd. Hij zou zes tot negen maanden uit de roulatie zijn.

De negentienvoudig Oranje-international ging ervan uit dat zijn revalidatie negen maanden in beslag zou nemen. Hij liet eerder al weten dat hij halverwege januari zijn rentree hoopt te maken voor Ajax.

'Heb niet het talent van De Ligt of De Jong'

De positie van rechtsback wordt bij Ajax sinds het wegvallen van Veltman ingevuld door Noussair Mazraoui, die onder trainer Erik ten Hag onomstreden is. Veltman, die al eens eerder een zware knieblessure opliep, weet dat hem een zware taak wacht.

"De vorige keer kwam ik na mijn blessure sterker terug dan ik daarvoor was. Ik heb niet het talent van Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong. Ik moet keihard werken. Elke dag. Die blessure was een eyeopener. Ik heb nadien nooit meer het gevoel gehad: vandaag regent het, ik heb geen zin", zegt hij.

"Het is niet: ik móét trainen, maar ik mág trainen. Ik hoop ook nu sterker terug te komen. Ik wil nog beter voor mijn lichaam zorgen. Meer rust, beter eten. Dat laatste vooral. Ik houd van een snoepie en een chippie. Moet ook kunnen, maar ik probeer met de voedingsdeskundige nog meer balans in mijn maaltijden te krijgen."

De geboren Velsenaar debuteerde in augustus 2012 in de hoofdmacht van de 33-voudig landskampioen. Hij speelde tot dusver 202 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen doelpunten maakte.

Ajax vertrekt naar Verenigde Staten

Veltman reist met Ajax in januari voor een trainingskamp af naar de Verenigde Staten, waar wordt deelgenomen aan de Florida Cup. De Amsterdammers bereiden zich van 5 tot en met 12 januari in Orlando voor op de tweede helft van de competitie.

Komende zondag wacht Ajax de laatste wedstrijd van 2018, waarin het in vorm verkerende FC Utrecht de tegenstander is. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 12.15 uur.

Ajax heeft na zestien speelronden een achterstand van twee punten op koploper PSV. De regerend landskampioen stuit zaterdag om 19.45 uur in eigen huis op AZ.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie