Phillip Cocu behoort tot de kandidaten voor de functie van hoofdtrainer bij Anderlecht, zo bevestigt directeur Michael Verschueren van de Belgische topclub vrijdag.

"Cocu staat inderdaad op onze lijst, dat gaan we niet onder stoelen of banken steken, maar tot op heden hebben we geen akkoord met hem", aldus Verschueren tegen VTM Nieuws.

Vorige week werd trainer Hein Vanhaezebrouck vanwege teleurstellende resultaten ontslagen bij de club uit Brussel.

Anderlecht stelde donderdag Frank Arnesen aan als technisch directeur. De Deen zal betrokken worden bij het vinden van een nieuwe trainer.

Arnesen, die vertrekt als lid van de raad van commissarissen van PSV, werkte eerder met Cocu samen bij de Eindhovense club. De Deen was tussen 1994 en 2004 technisch directeur bij PSV.

Cocu werd twee maanden geleden wegens teleurstellende resultaten ontslagen bij de Turkse topclub Fenerbahçe. Eerder was hij vijf seizoenen trainer van PSV.

'Frank de Boer was al bijna aangesteld'

Anderlecht was al bijna rond met een andere kandidaat, maar die zei op het laatste moment af. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad ging dat om Frank de Boer.

"We waren bijna rond met een topcoach, maar door omstandigheden is die deal gesprongen. Nu kijken we verder", zegt Verschueren.

Kasper Hjulmand wordt in Belgische media ook genoemd als mogelijke opvolger van Vanhaezebrouck bij Anderlecht. De 46-jarige Deen is nu trainer bij Nordsjaelland.