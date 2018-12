Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen geeft toe dat hij donderdag met zijn ploeg slecht speelde op bezoek bij Kozakken Boys in de TOTO KNVB-beker. De amateurs werden in de achtste finales ternauwernood met 1-2 verslagen.

Vroeg in de eerste helft nam Vitesse de leiding dankzij Matus Bero, maar de Arnhemmers hadden het in het vervolg lastig en incasseerden na rust de gelijkmaker. In blessuretijd tekende Martin Ödegaard alsnog voor 1-2.

"Je hoeft de vragen niet eens te gaan stellen. Ik heb ook naar ODIN'59-Heerenveen gekeken, dus ik kan de vragen wel invullen", zei een geïrriteerde Linssen na het duel met Kozakken Boys tegen de verslaggever van FOX Sports.

"We hebben verschrikkelijk gespeeld en dit zijn de verschrikkelijkste wedstrijden voor Eredivisie-teams. Er telt maar één ding en dat is doorgaan, maar we hadden het liefst dat de wedstrijd in de eerste helft al was beslist."

Heerenveen had het woensdag net als Vitesse lastig tegen een amateurploeg, want de Friezen stelden tegen Derde Divisionist ODIN ook pas laat de winst veilig.

'Je weet dat het niet kan en mag'

Linssen weet dat er meer wordt verwacht van Eredivisie-clubs, maar benadrukt ook dat wedstrijden tegen gemotiveerde amateurploegen nu eenmaal lastig zijn. "Je weet dat het niet kan en mag gebeuren, maar dat is het moeilijkste", aldus de aanvaller.

"Ik heb Kozakken Boys voor de competitie ook tegen Jong Vitesse zien spelen en toen leek het een compleet andere ploeg. Misschien is het iets mentaals, maar dit zijn gewoon heel vervelende wedstrijden."

De 28-jarige Linssen, die in 2017 de beker won met Vitesse, hoopt dat hij met zijn ploeg opnieuw ver kan komen. "Er zal nu wel weer van alles gezegd en geschreven worden, en we hebben inderdaad verschrikkelijk gespeeld, maar uiteindelijk zijn we door en dat telt. Komen wij in de finale, dan praten we nergens meer over."

Vitesse gaat zaterdag samen met Willem II, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, Fortuna Sittard, Ajax en Feyenoord in de koker bij de loting voor de kwartfinales. De Arnhemmers sluiten 2018 zondag af met de Gelderse derby tegen De Graafschap in Doetinchem (aftrap: 14.30 uur)

