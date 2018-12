Robin van Persie is opgelucht dat hij donderdag met Feyenoord de zege over de streep trok tegen FC Utrecht in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker (1-0). De aanvoerder hoopt in de volgende ronde op een confrontatie met Ajax in De Kuip.

"Ajax-thuis zou ik wel leuk vinden", zei de 35-jarige Van Persie toen hem bij FOX Sports werd gevraagd naar zijn ideale loting. "Afscheid nemen met de beker? Ik hoop het. We zullen zien."

Feyenoord voegde zich dankzij de zege op Utrecht als achtste en laatste club bij de kwartfinalisten. Eerder bereikten Willem II, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, Fortuna Sittard, Vitesse en dus Ajax de laatste acht in het bekertoernooi.

Van Persie is blij dat hij met Feyenoord nog in het toernooi zit. De Rotterdammers hielden het volgens de captain na het doelpunt van Tonny Vilhena in de 26e minuut te lang spannend tegen Utrecht.

"De 2-0 en 3-0 bleven uit, dus het was niet comfortabel. Dan hadden we die kansen moeten maken. In de slotfase kreeg Utrecht een aantal goede kansen, maar we hadden het aan het begin van de tweede helft al moeten beslissen. Dat moet beter. Op zich speelden we aardig, maar dan moet je jezelf belonen."

'Hartstikke moeilijk om zoals tegen PSV te spelen'

Feyenoord presteerde de laatste weken wisselvallig. De vijftienvoudig landskampioen maakte indruk met een 2-1-zege op PSV en won vervolgens ook van VVV-Venlo en FC Emmen, maar ging afgelopen weekend thuis onderuit tegen Fortuna Sittard.

"Het is hartstikke moeilijk om iedere week te spelen zoals in de eerste helft tegen PSV, maar het zit er wél in", concludeerde Van Persie.

"Tegen Utrecht begonnen we ook goed en zetten we goed druk, al hangt het er ook vanaf tegen wie je speelt. We moeten er alleen wel constant in worden. Als je echt wil meedoen, moet je dat iedere week kunnen opbrengen."

Van Persie sukkelde de laatste weken met een kuitblessure, maar deed tegen Utrecht bijna de hele wedstrijd mee. "Het voelde goed. Tegen VVV ook al, maar in de dagen erna kreeg ik een beetje last van mijn andere kuit. Dat is vervelend, want je wil doorpakken en in een ritme komen", aldus de 102-voudig international.

Van Bronckhorst is het met Van Persie eens

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst constateerde net als Van Persie dat zijn ploeg de overwinning in het bekerduel met Utrecht in De Kuip eerder naar zich toe had moeten trekken.

"We speelden heel goed, hadden de wedstrijd onder controle en kregen genoeg kansen om het eerder te beslissen. We hielden Utrecht in de wedstrijd en kwamen in de laatste fase een paar keer goed weg. Over het veldspel ben ik uiterst tevreden", aldus de Rotterdammer, die lovend was over Van Persie.

"We kennen zijn kwaliteiten en zijn techniek is uitstekend. Je ziet wat het de ploeg brengt. We zaten veel beter in de wedstrijd dan afgelopen zondag."

Komende zondag wacht Feyenoord de laatste wedstrijd van 2018. De nummer drie van de Eredivisie speelt om 14.30 uur uit tegen ADO Den Haag, dat na zestien speelronden de nummer elf van de competitie is.

