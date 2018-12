Trainer Dick Advocaat vindt dat FC Utrecht donderdag terecht is uitgeschakeld in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker. Volgens de Hagenaar had zijn ploeg te weinig in te brengen tegen Feyenoord (1-0).

"Ik ben zonder meer teleurgesteld, want ik had er meer van verwacht. Feyenoord was gewoon op alle fronten te sterk", concludeerde een realistische Advocaat na de wedstrijd in De Kuip in gesprek met FOX Sports.

Tonny Vilhena had na 26 minuten voor de openingstreffer gezorgd, waarna Feyenoord vooral in de tweede helft legio kansen kreeg om die score uit te breiden. Utrecht bleef wonderbaarlijk genoeg overeind en was in de slotfase zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar een verlenging bleef uit in De Kuip

"In de laatste tien minuten hebben we nog een paar aardige kansen gehad", zag ook Advocaat. "Verder leden we voorin te snel balverlies. Als je de bal voorin krijgt, moet je er iets mee doen. Maar we waren hem steeds meteen kwijt."

Advocaat baalt van getergd Feyenoord

Volgens de 71-jarige coach had Utrecht ook de pech dat Feyenoord afgelopen zondag verrassend onderuitging tegen Fortuna Sittard (0-2). Advocaat merkte dat de Rotterdammers die nederlaag koste wat kost recht wilden zetten voor eigen publiek.

"Je moet hier ook maar precies op het goede moment komen. We wisten dat we nu een getergde tegenstander zouden krijgen. Feyenoord was gretig en scherp, dan hebben ze gewoon meer kwaliteit dan wij", erkende Advocaat, die al met zijn hoofd bij de thuiswedstrijd tegen Ajax van zondag zat.

"We moeten het nu maar tegen Ajax laten zien. We gaan vrijdag rustig trainen en zaterdag zullen we ook heel weinig doen. Dan moet het zondag vanaf 12.15 uur gebeuren."