Ole Gunnar Solskjaer kijkt uit naar zijn periode als interim-trainer van Manchester United. De clubicoon van 'The Red Devils' hoopt vooral dat zijn spelers zo snel mogelijk weer met een trots gevoel op het veld staan.

"Ik zal alles geven om de club weer succes te brengen. Hopelijk krijgen de spelers het plezier terug, wordt het winnen van wedstrijden normaal en kunnen we weer om prijzen strijden", zei Solskjaer donderdagavond op het clubkanaal van United.

De 45-jarige Noor werd woensdag aangesteld als interim-trainer, een dag na het ontslag van manager José Mourinho. De Portugees moest het veld ruimen vanwege de dramatische seizoensstart van de 'Mancunians'.

United won slechts zeven van zijn eerste zeventien competitiewedstrijden en werd in september door Derby County uitgeschakeld in de derde ronde van de League Cup. Alleen in de Champions League was er succes voor United, dat als nummer twee van poule H de knock-outfase bereikte.

'Iedereen begint weer met schone lei'

Solskjaer, die tussen 1996 en 2007 als speler onder contract stond bij United en tot het einde van het seizoen aanblijft als interim-coach, wil de teleurstellende eerste seizoenshelft van de huidige nummer zes van de Premier League zo snel mogelijk achter zich laten.

"Wat geweest is, is geweest. Iedereen begint weer met een schone lei", benadrukte Solskjaer, die al weet hoe hij zijn stempel wil gaan drukken bij de club waarmee hij als speler zes keer kampioen werd en in 1999 de Champions League won.

"Ik wil een aanvallende speelstijl hanteren en jeugd de kans geven. Het is belangrijk dat de spelers trots zijn op hun prestaties en dat de supporters trots kunnen zijn op het team. Het voelt in ieder geval goed om weer thuis te zijn."

De eerste wedstrijd van United onder Solskjaer is zaterdag, als de twintigvoudig kampioen van Engeland op bezoek gaat bij Cardiff City. United speelt dit jaar ook nog thuisduels met Huddersfield Town en Bournemouth.

