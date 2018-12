Feyenoord heeft donderdagavond als laatste club de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers waren in De Kuip zonder veel moeite te sterk voor FC Utrecht: 1-0.

Tonny Vilhena tekende na 26 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd. Feyenoord kreeg daarna nog legio kansen om de score uit te breiden, maar Utrecht bleef een grotere nederlaag bespaard. De ploeg van trainer Dick Advocaat was in de slotfase zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar het bleef bij 1-0.

Door de nipte zege blijft Feyenoord in de race om de KNVB-beker voor het tweede jaar op rij te winnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was vorig seizoen in de finale te sterk voor AZ (0-3).

Eerder deze week voegden Willem II, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, Fortuna Sittard en Ajax zich al bij de laatste acht, terwijl Vitesse donderdagavond met 1-2 won bij Kozakken Boys. De loting voor de kwartfinales staat zaterdagavond op het programma.

Voor FC Utrecht houdt het bekeravontuur wederom al voor de winterstop op. De Domstedelingen werden vorig jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld door VVV-Venlo.

Van Persie raakt na kwartier de lat

Voor Feyenoord stond er een hoop op het spel tegen Utrecht en dat was ook te zien in de afwachtende beginfase. De thuisploeg nam daarna alsnog het heft in handen en was na een kwartier dicht bij de 1-0, maar Robin van Persie zag zijn getoucheerde schot uit een vrije trap op de lat belanden.

Vlak nadat Bart Nieuwkoop met een fraaie sliding voorkwam dat Oussama Tannane alleen op doelman Kenneth Vermeer kon aflopen, was Feyenoord opnieuw gevaarlijk uit een vrije trap. Dit keer was het Sam Larsson die David Jensen op de proef stelde, maar de Deense keeper tikte zijn inzet over.

In de 27e minuut mocht het thuispubliek alsnog juichen, met dank aan de uitblinkende Larsson. De Zweed gaf een schitterende voorzet op Vilhena, die in eerste instantie op Jensen stuitte en de bal in de rebound alsnog met zijn hoofd het doel in werkte. Utrecht stelde daar een schot van Urby Emanuelson tegenover, maar zijn inzet was een prooi voor Vermeer.

FC Utrecht na rust met rug tegen de muur

In de tweede helft werd Utrecht nog meer met de rug tegen de muur gezet en was het een wonder dat het bij 1-0 bleef. De eerste grote kans was voor Van Persie, die de bal van dichtbij voorlangs schoot na een fraaie aanval.

Vlak daarna raakte invaller Luis Sinisterra - de jonge aanvaller was in de rust het veld in gekomen voor de geblesseerde Steven Berghuis - de paal. De rebound van Van Persie ging vervolgens over.

Utrecht overleefde de stormloop van Feyenoord, maar tot goede mogelijkheden kwamen de bezoekers lange tijd niet. In plaats daarvan mocht Larsson in de 88e minuut alleen op doelman Jensen aflopen, maar de Zweed werd door Sean Klaiber uit balans gebracht en zag zijn mislukte inzet naast belanden.

Door de missers bij Feyenoord, waar de herstelde Nicolai Jörgensen acht minuten voor tijd zijn rentree maakte, bleef Utrecht in leven en dat leverde een zenuwslopende slotfase op. De Domstedelingen drongen Feyenoord terug op eigen helft en zorgden voor hachelijke momenten voor het doel van Vermeer, maar de Rotterdammers bleven overeind en mogen zich kwartfinalist noemen.