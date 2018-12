Vitesse heeft donderdagavond met veel moeite de kwartfinales van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. De Arnhemmers wonnen ternauwernood met 1-2 van tweededivisionist Kozakken Boys.

Matús Bero bezorgde Vitesse nog wel een goede start door na twaalf minuten de openingstreffer te maken op Sportpark De Zwaaier. Kozakken Boys vocht zich terug in de wedstrijd en kwam een kwartier na rust via Quentin Jakoba op gelijke hoogte.

De thuisploeg stevende vervolgens af op een verlenging tegen het matige Vitesse, maar Martin Ödegaard voorkwam het doemscenario voor de bezoekers door in de blessuretijd van afstand raak te schieten.

Door die winnende treffer van de Noor ontkwam Vitesse aan opnieuw een pijnlijke bekeruitschakeling. Vorig seizoen verloor de bekerwinnaar van 2017 in de eerste ronde verrassend na strafschoppen van AVV Swift.

Eerder deze week plaatsten Willem II, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, Fortuna Sittard en Ajax zich al voor de kwartfinales. Feyenoord voegde zich als laatste club bij de laatste acht door FC Utrecht donderdag met 1-0 te verslaan.

Eerste grote kans voor Kozakken Boys

Vitesse begon als grote favoriet aan het achtstefinaleduel in Werkendam, maar het was Kozakken Boys dat al vroeg op voorsprong had kunnen en misschien wel moeten staan. Verdediger Sanny Monteiro werd helemaal vrijgelaten bij een indraaiende corner, maar zijn kopbal belandde op de paal.

De eerste mogelijkheid voor Vitesse was wel direct raak. Bero dribbelde na een combinatie met Ödegaard richting het strafschopgebied en schoot de bal hard en hoog in de rechterhoek. Vitesse nam daarna het heft in handen en kreeg kansen om de score te vergroten, maar schoten van Max Clark, Bryan Linssen en Bero belandden niet tussen de palen.

Kozakken Boys, de huidige nummer twaalf in de Tweede Divisie, begon ondanks de achterstand met goede moed aan de tweede helft. De thuisploeg liet zich regelmatig dreigend voor het Vitesse-doel zien en kwam in de 59e minuut ook op gelijke hoogte. Jakoba kopte de bal in vrijstaande positie achter de aan de grond genagelde Eduardo.

In het restant van de tweede helft slaagde het bijzonder zwakke Vitesse er vrijwel niet meer in kansen te creëren. Het eveneens machteloze Kozakken Boys mocht daardoor lange tijd hopen op verlenging en een mogelijke bekerstunt, maar Ödegaard schoot Vitesse in blessuretijd alsnog in veilige haven.

