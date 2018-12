FC Barcelona heeft zich donderdag versterkt met verdediger Jeison Murillo. De Colombiaanse international komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Valencia.

Barcelona heeft in de overeenkomst een optie tot koop van 25 miljoen euro bedongen. Het contract van Murillo bij Valencia loopt nog door tot medio 2022.

De winterse transfer is opvallend te noemen, want de 26-jarige Murillo speelde dit seizoen slechts drie officiële wedstrijden voor Valencia, waarvan één bekerwedstrijd.

De centrale verdediger deed in september negentig minuten mee in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (0-2-verlies). Murillo viel toen vooral op door een duel met Cristiano Ronaldo. Die pakte Murillo licht bij zijn haar en kreeg daardoor zijn eerste rode kaart in de Champions League.

Barcelona met 34 punten aan kop in Spanje

Murillo begon zijn loopbaan in 2010 bij Granada en speelde in Spanje ook op huurbasis voor Cádiz en Las Palmas. In 2015 maakte de 26-voudig international van Colombia de overstap naar Internazionale, waarna hij vorig jaar bij Valencia tekende.

Met Murillo in de selectie zit Barcelona in de tweede seizoenshelft wat ruimer in de verdedigers. Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen kampten dit seizoen al met blessures.

FC Barcelona gaat momenteel aan kop in de Primera División. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft 34 punten, drie meer dan naaste belagers Sevilla en Atlético Madrid.

Barcelona speelt zaterdag in Camp Nou tegen RC Celta de laatste competitiewedstrijd van 2018. Atlético sluit de eerste seizoenshelft af tegen Espanyol en Sevilla gaat zondag op bezoek bij CD Leganes.

