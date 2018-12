Marco van Basten heeft zich tijdens zijn periode als 'Chief Officer for Technical Development' van de FIFA geërgerd aan de conservatieve houding binnen de wereldvoetbalbond. De voormalige topspits voelde zich tegengewerkt en besloot daarom in oktober op te stappen.

De 54-jarige Van Basten hield zich bij de FIFA sinds 2016 bezig met innovatie en technologische ontwikkeling, maar hij merkte in die periode van twee jaar dat zijn vernieuwende plannen niet in de smaak vielen binnen de bond.

"Op deze manier had het voor mij geen zin om te blijven", zegt Van Basten donderdag in gesprek met de Volkskrant. "Waar verbeteringen mogelijk zijn, moet je ook je best doen om ze door te voeren. Dat was ook de insteek. De invoering van de videoscheidsrechter bleek bij de FIFA het maximaal haalbare."

Van Basten maakte zich onder meer sterk voor 'zuivere speeltijd' en bedacht samen met spelregelcommissie IFAB nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan. Hij was bovendien voorstander van het afschaffen van buitenspel om het spel aantrekkelijker te maken, maar zijn ideeën werden niet doorgevoerd.

"Dat is gek en heeft mij ook verbaasd. Telkens als ik iets inbracht, kreeg ik te horen dat het wel heel ver ging. Je vraagt me om mee te denken, maar doet niets met mijn voorstellen. Heel vreemd."

'Niet veel mensen staan open voor veranderingen'

Van Basten merkte dat met name voetbalbonden in Azië en Afrika het niet zien zitten om op korte termijn nieuwe spelregels in te voeren.

"Die hebben andere problemen en daarom is spelregelvernieuwing daar geen prioriteit. Het is een lastige, gesloten wereld. Bij de FIFA heb ik ervaren dat niet veel mensen openstaan voor veranderingen", aldus Van Basten, die zich momenteel vooral kan ergeren aan ploegen die tijdrekken.

"Atlético Madrid heeft het spelbederf tot kunst verheven", meent de voormalige bondscoach van Oranje. "Het voortdurend vertragen en doodmaken van een wedstrijd is de voornaamste kwaliteit van die ploeg. Niemand is er blij mee. Maar iedereen doet het, we zijn er gewend aan geraakt. Dat is toch ziek?"

Hoewel veel ideeën van Van Basten op de plank bleven liggen, voerde de FIFA twee jaar geleden wel geleidelijk de videoscheidsrechter in. De VAR wordt dit seizoen voor het eerst gebruikt in de Eredivisie en na de winterstop ook in de knock-outfase van de Champions League.