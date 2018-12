Vivianne Miedema heeft haar medio 2019 aflopende contract bij Arsenal verlengd. De club uit Londen meldt donderdag alleen dat het om een verbintenis voor de "lange termijn" gaat.

"Ik waardeer de club heel erg, vanwege de richting die we opgaan, omdat ik hier gelukkig ben en omdat we goed voetbal spelen", zegt de 22-jarige Miedema op de site van Arsenal. "Ik wil blijven groeien bij deze club."

De 68-voudig Oranje-international (53 goals) stapte in de zomer van 2017 na drie jaar bij Bayern München over naar Arsenal. Ze heeft sindsdien negentien goals gemaakt in 21 competitiewedstrijden. Dit seizoen staat de teller in alle competities op twintig treffers in veertien duels.

"Vivianne is een fantastische spits, een van de beste in het vrouwenvoetbal", aldus Arsenal-trainer Joe Montemurro. "Ze heeft de kwaliteiten om vanuit de moeilijkste posities het doel te vinden. We zijn ontzettend blij dat ze haar contract verlengd heeft."

Miedema's landgenoten Sari van Veenendaal, Daniëlle van de Donk en Dominique Bloodworth spelen ook bij Arsenal. Het kwartet plaatste zich vorige maand met de Oranjevrouwen voor het WK in Frankrijk.